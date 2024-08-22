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22 августа 2024, 8:50 Читати українською

Зачем путин хочет прокачивать азербайджанский газ по нашей ГТС

Азербайджанский газ выходит на первый план во внутриукраинских дискуссиях. О чем путин договорился с Алиевым, в чем интересы Европы, и что из этого может получить Украина, рассказал главный эксперт по изучению россии Украинского института будущего Игар Тышкевич. «Минфин» публикует основные тезисы его первой и второй заметок.

Какова роль Азербайджана в плане путина, рассказал главный эксперт по изучению россии Украинского института будущего Игар Тышкевич.

Итак, состоялась встреча путина и Алиева, SOCAR и газпром подписывают договор о развитии «стратегического партнерства». В Украине, конечно, рождается волна возмущения. Есть ли здесь зрада?

Что нужно Европе

Договор на транзит российского газа через территорию Украины заканчивается в этом году. Контракт заключен по принципу ship-or-pay, то есть гарантировал нам суммарно не менее 7 млрд долларов с 2019 по 2024 год.

По политическим мотивам, понятно, что заключение нового договора было бы абсурдным. Но странам ЕС нужен газ.

Наши партнеры в Европейском Союзе говорят об азербайджанском газе в украинской ГТС. И это, кстати, впервые с 2008 года (тогда был туркменский), когда газпром может лишиться монополии на свою трубу.

В Азербайджане есть единственный продавец нефти и газа — это компания SOCAR. Она и может заключать соответствующие сделки. Топливо может продавать SOCAR, но, где его купили, на своих буровых или, условно, на контрольно-измерительной станции «Елец» в россии, — другой вопрос. Для наших европейских партнеров главным будет то, что формально газ будет «азербайджанским».

Чего жаждет путин

Договоренности по азербайджанскому газу имеют не только экономическое измерение.

Если Азербайджан входит в украинскую ГТС, то временно его объемы поставок на турецком направлении могут упасть — быстро нарастить добычу не так просто. А это — место для российского газа.

России также очень нужен Зангезурский коридор, то есть проект «Север-Юг». Но Турция и Азербайджан близки к завершению железной дороги в обход армянской территории (через Иран). Что дороже, сложнее, но приемлемо. РФ, пытаясь настаивать на праве ключевого участника, рискует «выпасть из схемы» Зангезурского коридора. Потому соглашается на органическое участие.

Участие путина в урегулировании армяно-азербайджанского конфликта — это демонстрация способности быть адекватным участником переговоров.

Договоренности по газу нужны путину, чтобы продемонстрировать, что рф может быть надежным партнером ЕС в поставке углеводородов.

На этом фоне российская пропаганда активно подхватила тему подрыва «Северных потоков», подводя европейских политиков к мнению о непредсказуемости Украины, как партнера. Параллельно российская пропаганда вновь «завела песню» о нежелании Украины идти на мирные переговоры. Такие действия будут позволять в будущем «сохранить лицо» европейским чиновникам — формально поставки «азербайджанского» газа будут не российскими.

Чего хочет Азербайджан

Путин полетел в Азербайджан, где, среди прочего, тема встречи — именно вопрос газа. Для Азербайджана это выгодно, поскольку позволяет нарастить поставки в ЕС: турецкий маршрут ограничен по пропускной способности.

При этом Алиев может дожать путина на уступки по армянскому вопросу и уменьшение своего присутствия в регионе.

Получение «азербайджанского» газа — это часть общего тренда давления на россию со стороны бывших «союзных республик». Ведь кремль последовательно ограничивал доступ третьих стран к системе нефти и газопроводов. Вплоть до «аварий», в результате одной из которых, например, Туркменистан, потерял возможности экспорта в ЕС.

Но ситуация меняется, и сейчас россия постепенно сдает позиции. Так, в нефтепроводе «Дружба» появилась казахская нефть. В ЕСГ «Газпрома» может появиться азербайджанский газ.

Физическое происхождение газа — проблема этих газовых договоренностей. И здесь есть два варианта: либо «легализовать русский» через выкуп его SOCAR, либо делать физические поставки. Но здесь вопрос в работе газопровода Баку-Моздок-Елец. Эта труба в собственности газпрома. Продавать азербайджанский газ в ЕС SOCAR может только после договоренностей с газпромом.

Часть «азербайджанского газа» может иметь «российское происхождение». Но, вероятнее всего, только часть. Алиев заинтересован в расширении возможностей торговли газом и нефтью третьих стран. И здесь рф — лишь один из возможных участников схемы.

Уши Эрдогана

«За плечами» Алиева — Эрдоган. Который также заинтересован и в газовом, и в «кавказском» соглашениях. Потому что Турция становится (как и Китай) покупателем «последней надежды» для газпрома, то есть может «давить ценами». А российский газ через территорию Турции идти не прекращал.

Схема с «азербайджанским» газом сохраняет (а может и увеличить) объемы поставок газа через территорию Турции и дальше в ЕС. Турецкая республика достигла цели стать газовым хабом для Европы и имеет «вход» из не менее шести стран. Продает без проблем, однако может выбирать партнеров.

Поэтому, Турция существенно усиливает свои позиции, делая рф зависимой в части продажи своего газа на европейском рынке. Также получает механизмы давления на Иран в вопросах восстановления (и частично сооружения) газопроводов, соединяющих иранскую систему с TANAP. А это возможность получения бонусов в политической игре в регионе.

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Что с этого Украине

1. В ЕС может пойти азербайджанский (по месту добычи) газ, Украина получит деньги за транзит и тоже немного его купит.

Для этого, к сожалению, SOCAR и газпром должны заключить ряд соглашений. В чем-то похожих на те, которые подписал «Нафтогаз» относительно транзита российского газа. Только в роли «Нефтегаза» — транзитера — для азербайджанцев выступает газпром.

Газ из Баку на вход в украинскую ГТС воздухом не прилетит. А в трубе заинтересованы, в частности, страны, которые дают нам оружие и деньги на жизнь.

2. Контракты с газпромом не мешают нам работать с Турцией, в частности, по строительству кораблей для ВМСУ.

То есть мы можем работать достаточно рационально. Есть опыт. И здесь, в свете последних событий, появляется интересная опция для Украины.

3. Что у нас с бензином в стране? — Правильно, дефицит. Возим из стран, которые производят топливо, в частности, из российской нефти. Но топливо необходимо ВСУ. А импорт всегда дороже собственного продукта. К чему я?

Можно предложить SOCAR построить НПЗ в Украине. И, например, гарантировать (при соблюдении ценовых рамок) выкуп ряда типов топлива для ВСУ. К примеру, авиационного топлива, которое производят далеко не все.

Мне скажут, что россия ударит по этому заводу. Сомнительно, поскольку рф зависит от позиции Алиева и Эрдогана. А это означает дополнительную гарантию для подобного бизнеса. И гарантия наличия топлива для сил обороны. И рабочие места. И налоги.

То есть можно получить актив, на который россиянам нападать пока страшно, и частично решить проблему с дефицитом нужного нам ресурса.

Ну и, наконец, в случае удержания Курской области, это дополнительный пункт на консультациях относительно возможных рамок переговорного процесса.

Азербайджанский газ может пойти по разным маршрутам, Суджа — не единственный «вход» в нашу ГТС. Но важный и удобный. То есть работа станции — тема, которая обсуждается.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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PROFAN goncharuk
PROFAN goncharuk
22 августа 2024, 9:19
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Ви «івани» і «миколи» вмирайте , а ми будемо біснесом займатись (Цыничная правда мировой эконмики) людоеды :(
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