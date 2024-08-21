Азербайджан официально подал заявку на вступление в блок стран БРИКС. Об этом сообщил пресс-секретарь Министерства иностранных дел страны Айхан Гаджизаде, передает Report.
Поближе к россии, Ирану и КНДР: Азербайджан подал заявку на вступление в БРИКС
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Что известно
Представитель МИД Азербайджана подтвердил СМИ, что страна официально подала заявку на вступление в БРИКС.
3 июля во время саммита Шанхайской организации сотрудничества в казахской столице Астане была принята совместная декларация по стратегическому партнерству между Азербайджаном и Китайской Народной Республикой.
В частности, в этом документе Азербайджан выразил желание вступить в БРИКС.
Что такое БРИКС
БРИКС — блок стран, в который входят россия, Бразилия, Индия, КНР, Южно-Африканская Республика, Египет, Эфиопия, Иран и Объединенные Арабские Эмираты.
БРИКС создали с целью реформировать международные финансовые институты типа МВФ или Всемирного банка, чтобы улучшить представительство стран с развивающейся экономикой.
В 2014 году страны БРИКС основали New Development Bank (NBD) с капиталом в 250 миллиардов долларов, чтобы занимать деньги развивающимся странам.
Государства из-за БРИКС, таких, как Египет или Объединенные Арабские Эмираты, также присоединились к NBD.
россия считает БРИКС частью своей борьбы против Запада, помогающей справиться с санкциями за вторжение в Украину.
После санкций западных стран на импорт российской нефти Индия и Китай стали основными клиентами россии. К тому же россия провела совместные морские учения с Китаем и Южной Африкой в феврале 2023 года.
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