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21 августа 2024, 9:27 Читати українською

Поближе к россии, Ирану и КНДР: Азербайджан подал заявку на вступление в БРИКС

Азербайджан официально подал заявку на вступление в блок стран БРИКС. Об этом сообщил пресс-секретарь Министерства иностранных дел страны Айхан Гаджизаде, передает Report.

Азербайджан официально подал заявку на вступление в блок стран БРИКС.
Фото: delo.ua

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Что известно

Представитель МИД Азербайджана подтвердил СМИ, что страна официально подала заявку на вступление в БРИКС.

3 июля во время саммита Шанхайской организации сотрудничества в казахской столице Астане была принята совместная декларация по стратегическому партнерству между Азербайджаном и Китайской Народной Республикой.

В частности, в этом документе Азербайджан выразил желание вступить в БРИКС.

Что такое БРИКС

БРИКС — блок стран, в который входят россия, Бразилия, Индия, КНР, Южно-Африканская Республика, Египет, Эфиопия, Иран и Объединенные Арабские Эмираты.

БРИКС создали с целью реформировать международные финансовые институты типа МВФ или Всемирного банка, чтобы улучшить представительство стран с развивающейся экономикой.

В 2014 году страны БРИКС основали New Development Bank (NBD) с капиталом в 250 миллиардов долларов, чтобы занимать деньги развивающимся странам.

Государства из-за БРИКС, таких, как Египет или Объединенные Арабские Эмираты, также присоединились к NBD.

россия считает БРИКС частью своей борьбы против Запада, помогающей справиться с санкциями за вторжение в Украину.

После санкций западных стран на импорт российской нефти Индия и Китай стали основными клиентами россии. К тому же россия провела совместные морские учения с Китаем и Южной Африкой в феврале 2023 года.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Володимир Нєтряпко (гіга-ватнік)
Володимир Нєтряпко (гіга-ватнік)
21 августа 2024, 9:46
#
Карабах це Вірменія!)))))))
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