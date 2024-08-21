Поближе к россии, Ирану и КНДР: Азербайджан подал заявку на вступление в БРИКС

Азербайджан официально подал заявку на вступление в блок стран БРИКС. Об этом сообщил пресс-секретарь Министерства иностранных дел страны Айхан Гаджизаде, передает Report.

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Что известно

Представитель МИД Азербайджана подтвердил СМИ, что страна официально подала заявку на вступление в БРИКС.

3 июля во время саммита Шанхайской организации сотрудничества в казахской столице Астане была принята совместная декларация по стратегическому партнерству между Азербайджаном и Китайской Народной Республикой.

В частности, в этом документе Азербайджан выразил желание вступить в БРИКС.

Что такое БРИКС

БРИКС — блок стран, в который входят россия, Бразилия, Индия, КНР, Южно-Африканская Республика, Египет, Эфиопия, Иран и Объединенные Арабские Эмираты.

БРИКС создали с целью реформировать международные финансовые институты типа МВФ или Всемирного банка, чтобы улучшить представительство стран с развивающейся экономикой.

В 2014 году страны БРИКС основали New Development Bank (NBD) с капиталом в 250 миллиардов долларов, чтобы занимать деньги развивающимся странам.