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22 августа 2024, 14:30 Читати українською

Телемедицина в Украине: кто лечится на удаленке и сколько это стоит

В Украине набирает обороты телемедицина. Отдельные клиники пытались раскрутить это направление еще до войны, но именно в последние два года оно стало по-настоящему популярным. «Минфин» разбирался, как работает телемедицина в Украине, сколько это стоит, и насколько эффективно лечение «на удаленке».

Онлайн можно решить многие проблемы пациентов, но есть исключения.

Что такое телемедицина и как она устроена

Телемедицина — это комплекс технологий, которые позволяют организовать онлайн-консультации, связывать врача с пациентами, проводить обучение медперсонала. По факту для пациентов речь идет об обычном приеме врача, но только на удаленке. Доктор может не только проконсультировать и ответить на ваши вопросы, но и получить результаты анализов, обследований, выписать электронный рецепт и т. д. То есть телемедицина практически заменяет очные консультации, разве что врач не сможет осмотреть больного.

В Украине телемедицину пытались раскрутить минимум последние десять лет. С этим направлением активно экспериментировали частные клиники, которые организовывали онлайн-консультации с иностранными докторами. Но большого распространения телемедицина тогда так и не получила.

Ситуация резко изменилась с началом войны.

Во-первых, начал расти спрос на онлайн-консультации. Попасть на удаленный прием врача хотят беженцы, которые выехали в Европу и обеспечены местными медстраховками, но не хотят отказываться от украинской медицины (и ждать, пока попадут на прием к докторам в стране пребывания). Кроме того, телемедициной активно пользуются и граждане, которые остаются в Украине. Скажем, жители отдаленных сел и небольших городов.

«Развитие телемедицины в Украине в условиях полномасштабного вторжения приобрело особую актуальность. По данным Минздрава, по состоянию на июль этого года было повреждено или уничтожено 1 850 медучреждений, из них 214 — полностью уничтожены.

До войны в нашей стране насчитывалось 3 350 медицинских учреждений, это означает, что пострадало больше 55%. Такая масштабная потеря медицинской инфраструктуры стала одним из ключевых факторов, которые ускорили развитие телемедицины. Ведь это позволяет частично компенсировать потерю «традиционных» медучреждений, и обеспечить людей необходимой медицинской поддержкой", — рассказали «Минфину» в сети «Аптека 9−1−1».

Эта компания внедрила сервис телемедицины еще в 2019 году, и объясняет, что за пять лет им воспользовалось более 100 тысяч пациентов.

В сети «Аптека 9−1−1» называют несколько факторов, которые стимулируют развитие телемедицины:

  • Развитие технологий и распространение смартфонов, что делает доступным общение с врачом на расстоянии.
  • Удобство сервиса — возможность получить консультацию в режиме 24/7 без необходимости посещать поликлинику или больницу.
  • Военное положение в Украине, которое нередко усложняет доступ к традиционным медицинским услугам.
  • Потребность в медицинской помощи для украинцев, выехавших за границу.
  • Общая тенденция диджитализации услуг, которую ускорила пандемия коронавируса.

«Телемедицина — это очень интересно. В это направление сейчас активно идут и частные клиники, и аптеки, и фармацевтические маркетплейсы. Для пациентов это возможность получить и первичную консультацию, и второе мнение, скорректировать лечение, провести аналитику исследований, получить рецепт на лекарства (в том числе бесплатные по программе „Доступні ліки“) и, не выходя из дома, бесплатно заказать препарат», — говорит «Минфину» руководитель Агентства медицинского маркетинга и учредитель liki.ua Юрий Чертков.

Когда онлайн-прием у врача оплатит государство

Многое решает также доступность оборудования для организации телемедицины, особенно — в государственном секторе медицины.

В Украине в прошлом году был принят закон о телемедицине, который прописывает внедрение онлайн-технологий в систему здравоохранения.

По данным Минздрава, с начала войны Украина получила в рамках гуманитарной помощи оборудования и технологий для телемедицины на $4 млн. Причем речь идет не только об онлайн-приемах пациентов.

В нескольких больницах уже установлены виртуальные операционные, что позволяет хирургам из других медучреждений консультировать непосредственно во время проведения операции. А около 200 клиник могут дистанционно мониторить состояния беременности (за счет портативных диагностических комплексов). В 30 больницах установлены телемедицинские платформы, которые позволяют пациентам самостоятельно проводить базовые обследования — измерение температуры, давления, кардиограмму и др.

В целом услуги по телемедицине предоставляют около 330 медучреждений, — отчитались в Минздраве.

В этом году выросло количество телемедицинских услуг, которые оплачиваются по программе медицинских гарантий (т.е. бесплатные для пациентов). Они вошли в 31 из 41 пакетов медуслуг, что в три раза больше, чем в 2023 году.

Как отметили в Минздраве, разрабатываются функциональные возможности электронного здравоохранения для применения телемедицины в трех направлениях: телеконсультирования, телеметрии (базовые обследования, которые пациент может провести самостоятельно, а данные получит врач) и телерадиологии (анализ результатов обследований, к примеру, КТ или МРТ, в том числе с задействованием искусственного интеллекта).

Это позволяет украинцам получать услуги по телемедицине бесплатно не только в государственных, но и в частных клиниках, у которых есть договора с Национальной службой здравоохранения (НСЗУ).

К примеру, как отмечают в клинике Dr. Voice, у них есть договор с НСЗУ и они предоставляют первичные медуслуги (консультация врача, электронные направления, выдача больничных, рецепты на лекарства) бесплатно. Правда, для этого нужно заключить декларацию с семейным врачом клиники.

Если таковой нет, услуга стоит 690 гривен. «Нужно предварительно записаться, и врач выйдет с вами на связь», — сообщили в клинике.

В сети «Аптека 9−1−1» говорят, что их партнер — ООО «УЦТ» («Украинский центр телемедицины») — оказывает услуги медицинской помощи. Штат врачей насчитывает десять специалистов: семейные врачи и педиатр. Консультации — бесплатные, а обратиться к врачам можно неограниченное количество раз (согласно лицензии Минздрава от 31.08.2018 года).

В «Универсум Клиник» рассказали, что возможна онлайн-консультация терапевта, педиатра, гинеколога, дерматолога, диетолога, маммолога и других специалистов. «Наши специалисты будут пытаться решить проблему на удаленке. Если же такой формат не сможет гарантировать успешного лечения, врач об этом сообщит, и пациент сможет записаться на очный прием», — отмечают в клинике. Онлайн-консультация в этой клинике стоит 780 гривен (очная — 880 гривен).

В целом в частных клиниках онлайн-консультации стоят от 500 до 1000 гривен, что на 10−30% дешевле, чем обычные приемы у врача.

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Лечиться по телефону или бежать к врачу?

Юрий Чертков говорит, что телемедицина решает 80% проблем. Но есть и такие, которые требуют визита к доктору.

В каких случаях стоит «лечиться онлайн», а когда лучше все же попасть на обычный прием к врачу?

В «Универсум Клиник» советуют обращаться к врачу онлайн в таких случаях:

  • повышение температуры, особенно у ребенка;
  • признаки ОРВИ — насморк, кашель, боль в горле;
  • расстройства пищеварения — плохой аппетит, тошнота и др.;
  • головная боль;
  • боль в суставах, спине;
  • травмы, за исключением открытых переломов и черепно-мозговых травм;
  • изменения в самочувствии, хроническая усталость;
  • перепады настроения, депрессия.

В сети «Аптека 9−1−1» рассказали, что пациенты чаще всего обращаются за онлайн-консультациями при таких распространенных проблемах, как простуда, головная боль, расстройства пищеварения и пр.

«Также популярны обращения за расшифровкой анализов, подбором лечения, получением альтернативного мнения врача и консультаций по подбору лекарств.

Получить онлайн-консультацию можно несколькими способами:

  • Через сайт apteka911.ua/ru/telemedicine: по телефону и в чате
  • Через чат-бот «Аптека 9−1−1 бот» в Viber или Telegram: в чате, или заказав звонок или видеозвонок через Е-рецепт
  • В помещениях аптек в Киеве и Борисполе, где есть Медцентры Doctor 9−1−1 с услугой консультации врача по видео.

Онлайн-консультации очень кстати для первичной медпомощи, получения консультаций по результатам анализов, подбору препаратов, вопросам здоровья и красоты. Такой формат позволяет получить квалифицированные рекомендации в течение двух часов в удобное время и без необходимости посещать медучреждение", — отмечают в сети «Аптека 9−1−1».

В сети также объяснили, как украинцы могут получить электронный рецепт онлайн, в том числе, по программе «Доступні ліки»:

  • пациент заказывает консультацию на сайте или через сервис «е-рецепт» в боте «Аптека 9−1−1 бот»;
  • врач проводит консультацию и при необходимости предлагает сделать дополнительные обследования;
  • пациент получает сообщение с кодом подтверждения и номером электронного рецепта на свой мобильный телефон;
  • по этому рецепту можно купить лекарства в любой аптеке Украины или заказать онлайн.

При этом, как отметили в сети «Аптека 9−1−1», есть и ограничения для телемедицины.

«Если пациент информирует о симптомах, которые требуют осмотра или незамедлительной медпомощи, врачи УЦТ рекомендуют обратиться очно к семейному доктору, педиатру, или узким специалистам, или же вызвать «Скорую помощь». «В некоторых случаях крайне необходимы дополнительные обследования, которые невозможно провести дистанционно», — объяснили в компании.

В «Универсум Клиник» говорят и о технических нюансах телемедицины.

Испортить онлайн-консультацию могут плохая связь, недостаточно качественное оборудование у пациента (скажем, плохая камера, которая не позволяет врачу оценить внешний вид больного, цвет кожных покровов и другие особенности, важные для постановки диагноза), сбои во время проведения сеанса и т. д.

Автор:
Людмила Каплун
Кореспондент Людмила Каплун
Пишет на темы: Компании и рынки
Источник: Минфин
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