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25 июня 2024, 16:27 Читати українською

НБУ выпустил памятную монету, посвященную боевым медикам

Национальный банк ввел в обращение новую памятную монету «Медицинские силы Вооруженных Сил Украины». Эта монета посвящена самоотверженному труду военных медиков, пишет пресс-служба НБУ.

Национальный банк ввел в обращение новую памятную монету «Медицинские силы Вооруженных Сил Украины».

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Новую оборотную памятную монету презентовали в одном из военных госпиталей Киева.

Аверс монеты — идентичен аверсу оборотной монеты номиналом 10 гривен образца 2018 года, на нем в центре в обрамлении древнерусского орнамента размещены номинал монеты, год чеканки и герб Украины.

На реверсе монеты по кругу размещены надписи: ПРОФЕССИОНАЛИЗМ И МИЛОСЕРДЬЕ и МЕДИЦИНСКИЕ СИЛЫ ВОРУЖЕННЫХ СИЛ УКРАИНЫ.

В центре композиции рельефно изображена эмблема Командования Медицинских сил ВСУ, в основе которой — «британский» геральдический щит.

Центральным элементом щита является крест, на который наложена стилизованная змея, обвивающая ныряльщик. Крест символизирует признанный в Европе и мире знак всесторонней помощи и защиты, а обвивающая ныряльщик змея — символ медицинских сил. На заднем плане схематически изображены пиксели камуфляжа.

Как и все другие оборотные монеты Украины, оборотная памятная монета «Медицинские силы Вооруженных Сил Украины» обязательна к приему по ее номиналу для всех видов наличных платежей и зачисления на счета.

Эти монеты будут приниматься от клиентов как обычные оборотные монеты номиналом 10 гривен. Постепенно в наличное обращение будет введено почти 10 млн. штук таких оборотных памятных монет.

Источник: Минфин
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