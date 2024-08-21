Фармацевтическая компания «Дарница» зарегистрировала в Новой Зеландии свое первое лекарственное средство. Об этом сообщает пресс-служба компании.
Фармкомпания «Дарница» вышла на рынок Новой Зеландии
►Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости
Что известно
Новая Зеландия — государство с очень жестким регулированием и высокими требованиями к качеству лекарственных средств. Тот факт, что лекарство прошло непростую процедуру регистрации в этой стране, еще раз доказывает, что украинские препараты такие же безопасные, качественные и эффективные, как и мировые, отмечают в «Дарнице».
Зарегистрированное в Новой Зеландии лекарственное средство применяется в комплексном лечении острой и хронической сердечной недостаточности, ОПН, нефротического синдрома, заболеваний печени и артериальной гипертензии.
Новая Зеландия не единственная страна Азиатско-Тихоокеанского региона, куда «Дарница» поставляет свое лекарство. В июне прошлого года компания начала поставки одного из своих препаратов в Австралию. В мае 2023 года зарегистрировала лекарственное средство для лечения сердечной и почечной недостаточности в Сингапуре.
В «Дарнице» утверждают, что намерены расширять список стран, куда компания будет экспортировать свою продукцию.
Кроме Азиатско-Тихоокеанского региона «Дарница» поставляет лекарства в Европу. В январе этого года лекарственный препарат компании был зарегистрирован в Польше.
Комментарии - 2
Может лучше. уважаемая пресслужба этой компании расскажет сколько в Германии стоит упаковка аспирина («баер» 100 таблеток) и сравнит с ценой своего, а потом исходя из данным о минимальных зарплат расскажет сколько немецкий пенсионер может купить аспирина и сколько украинский.
Ну и конечно «посвятит» в тайны ценообразования на это лекарство (наверно сырье возят с Африки самолетами, а вся фабрика работает на бензиновых генераторах, а по аптекам аспирин доставляют вертолетами)