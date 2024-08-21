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21 августа 2024, 16:16 Читати українською

Фармкомпания «Дарница» вышла на рынок Новой Зеландии

Фармацевтическая компания «Дарница» зарегистрировала в Новой Зеландии свое первое лекарственное средство. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Фармацевтическая компания «Дарница» зарегистрировала в Новой Зеландии свое первое лекарственное средство.

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Что известно

Новая Зеландия — государство с очень жестким регулированием и высокими требованиями к качеству лекарственных средств. Тот факт, что лекарство прошло непростую процедуру регистрации в этой стране, еще раз доказывает, что украинские препараты такие же безопасные, качественные и эффективные, как и мировые, отмечают в «Дарнице».

Зарегистрированное в Новой Зеландии лекарственное средство применяется в комплексном лечении острой и хронической сердечной недостаточности, ОПН, нефротического синдрома, заболеваний печени и артериальной гипертензии.

Новая Зеландия не единственная страна Азиатско-Тихоокеанского региона, куда «Дарница» поставляет свое лекарство. В июне прошлого года компания начала поставки одного из своих препаратов в Австралию. В мае 2023 года зарегистрировала лекарственное средство для лечения сердечной и почечной недостаточности в Сингапуре.

В «Дарнице» утверждают, что намерены расширять список стран, куда компания будет экспортировать свою продукцию.

Кроме Азиатско-Тихоокеанского региона «Дарница» поставляет лекарства в Европу. В январе этого года лекарственный препарат компании был зарегистрирован в Польше.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 2

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0
bonv
bonv
21 августа 2024, 16:34
#
З почином!:))
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0
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
21 августа 2024, 16:39
#
И что?
Может лучше. уважаемая пресслужба этой компании расскажет сколько в Германии стоит упаковка аспирина («баер» 100 таблеток) и сравнит с ценой своего, а потом исходя из данным о минимальных зарплат расскажет сколько немецкий пенсионер может купить аспирина и сколько украинский.
Ну и конечно «посвятит» в тайны ценообразования на это лекарство (наверно сырье возят с Африки самолетами, а вся фабрика работает на бензиновых генераторах, а по аптекам аспирин доставляют вертолетами)
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