Приватбанк расширяет географию услуги международной доставки платежных карт клиентам — в августе в Приват24 уже открыт заказ карт с доставкой Укрпочтой по любому адресу в США, Швейцарию и Словению. Об этом говорится в сообщении банка.
Приват открыл клиентам бесплатную доставку карт в США, Швейцарию и Словению
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Стоимость услуги
До конца 2024 года доставка карт в эти страны будет бесплатной всем клиентам, которые перевыпустили действующую платежную карту или открыли новую цифровую карту в Приват24.
Как заказать
Заказать новую или перевыпустить действующую карточку Приватбанка очень просто — оформить заявку за несколько кликов в Приват24. Если вы хотите заказать доставку новой пластиковой карты, сначала оформите Digital карту (виртуальную), а затем в меню «Все карты» закажите ее доставку.
Напомним
Услуга доставки карт Приватбанка доступна в пределах Украины и в 14 странах мира.
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Источник: Минфин
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