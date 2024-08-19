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19 августа 2024, 14:36 Читати українською

Приват открыл клиентам бесплатную доставку карт в США, Швейцарию и Словению

Приватбанк расширяет географию услуги международной доставки платежных карт клиентам — в августе в Приват24 уже открыт заказ карт с доставкой Укрпочтой по любому адресу в США, Швейцарию и Словению. Об этом говорится в сообщении банка.

Приватбанк расширяет географию услуги международной доставки платежных карт клиентам — в августе в Приват24 уже открыт заказ карт с доставкой Укрпочтой по любому адресу в США, Швейцарию и Словению.

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Стоимость услуги

До конца 2024 года доставка карт в эти страны будет бесплатной всем клиентам, которые перевыпустили действующую платежную карту или открыли новую цифровую карту в Приват24.

Как заказать

Заказать новую или перевыпустить действующую карточку Приватбанка очень просто — оформить заявку за несколько кликов в Приват24. Если вы хотите заказать доставку новой пластиковой карты, сначала оформите Digital карту (виртуальную), а затем в меню «Все карты» закажите ее доставку.

Напомним

Услуга доставки карт Приватбанка доступна в пределах Украины и в 14 странах мира.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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