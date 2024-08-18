Масштабная DDOS-атака на monobank длится третий день

Масштабная кибератака на monobank длится уже третий день. Об этом написал один из соучредителей monobank Олег Гороховский .

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DDoS-атака на monobank

По его словам, за три дня в банк поступило более 5,5 миллиарда запросов. На кибератаку обратила внимание Amazon Web Services.

«Для них кибератака такого масштаба нетипична. Кроме того, нам предложили помощь наши спецслужбы. Ситуация под контролем, но масштаб поражает», — отметил Гороховский.

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Атака на банки

Ранее «Минфин» писал, что последние несколько дней Райффайзен Банк фиксировал увеличение мощности DDoS-атак на свои ресурсы. Хакеры пытались сделать онлайн-сервисы банка недоступными с помощью миллионов запросов к сайту и клиент-банку.

Кроме того, на monobank ведут масштабную DDOS-атаку.