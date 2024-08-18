Страховая компания «Грандвис» уходит с рынка

Национальный банк предоставил разрешение ЧАО «Страховая компания Грандвис » на выход с рынка путем выполнения страхового портфеля и согласовал план выхода с рынка. Об этом сообщила пресс-служба НБУ .

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Выход с рынка

Как отмечает НБУ, доля компании по страховым премиям на страховом рынке составляет 0,01%.

Согласно представленной СК «Грандвис» отчетности за первое полугодие 2024 года, страховой портфель компании формировался путем платежей по договорам КАСКО — 86%, страхование ответственности — 8%, страхование здоровья — 4%.

Объем страховых премий компании за шесть месяцев составил 1,24 млн грн, сформированные страховые резервы — 574 000 грн. Страховщик уплатил страховые возмещения в размере 179 000 грн.

Решение о выходе с рынка и утверждении плана выхода из рынка путем выполнения страхового портфеля было принято на общем собрании акционеров (протокол от 9 августа 2024 г).