Вторые сутки подряд на monobank ведут масштабную DDOS-атаку. Службы банка продолжают отбивать ее. Об этом сообщает соучредитель monobank Олег Гороховский.
DDOS-атаки на банки: monobank вторые сутки подряд отбивается, а в Райффайзен Банке уже отбили
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DDoS-атака на monobank
Гороховский отметил, что под атакой банки.
«Вчера стихло в 22:30 и сегодня началось в 03:15 утра. Приближаемся к 3 миллиардам запросов на сервис за два дня», — сообщил соучредитель monobank.
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DDoS-атака на Райффайзен Банк
Последние несколько дней Райффайзен Банк фиксирует увеличение мощности DDoS-атак на свои ресурсы. Хакеры пытаются сделать онлайн-сервисы банка недоступными с помощью миллионов запросов к сайту и клиент-банку.
Об этом сообщил директор по информационной безопасности Райффайзен Банка Евгений Балютов, пишет Finclub.
«Эти атаки команда кибербезопасности Райфа отбивает благодаря хорошо организованной и многоуровневой системе защиты приложений и вебсайта. 15 августа в течение трех минут во время очередной DDos-атаки на сайт банка было направлено 12 млн запросов, а на пике этой атаки было 6 млн запросов в течение 1 минуты. Попытка этого удара была успешно отбита, и 2,5 млн клиентов банка не испытали никаких неудобств, никакие сервисы не пострадали», — заявил представитель банка.
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