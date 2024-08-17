DDOS-атаки на банки: monobank вторые сутки подряд отбивается, а в Райффайзен Банке уже отбили

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DDoS-атака на monobank

Гороховский отметил, что под атакой банки.

«Вчера стихло в 22:30 и сегодня началось в 03:15 утра. Приближаемся к 3 миллиардам запросов на сервис за два дня», — сообщил соучредитель monobank.

Читайте: monobank оказался под масштабной DDoS-атакой

DDoS-атака на Райффайзен Банк

Последние несколько дней Райффайзен Банк фиксирует увеличение мощности DDoS-атак на свои ресурсы. Хакеры пытаются сделать онлайн-сервисы банка недоступными с помощью миллионов запросов к сайту и клиент-банку.