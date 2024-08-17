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17 августа 2024, 22:06 Читати українською

DDOS-атаки на банки: monobank вторые сутки подряд отбивается, а в Райффайзен Банке уже отбили

Вторые сутки подряд на monobank ведут масштабную DDOS-атаку. Службы банка продолжают отбивать ее. Об этом сообщает соучредитель monobank Олег Гороховский.

Вторые сутки подряд на monobank ведут масштабную DDOS-атаку.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

DDoS-атака на monobank

Гороховский отметил, что под атакой банки.

«Вчера стихло в 22:30 и сегодня началось в 03:15 утра. Приближаемся к 3 миллиардам запросов на сервис за два дня», — сообщил соучредитель monobank.

Читайте: monobank оказался под масштабной DDoS-атакой

DDoS-атака на Райффайзен Банк

Последние несколько дней Райффайзен Банк фиксирует увеличение мощности DDoS-атак на свои ресурсы. Хакеры пытаются сделать онлайн-сервисы банка недоступными с помощью миллионов запросов к сайту и клиент-банку.

Об этом сообщил директор по информационной безопасности Райффайзен Банка Евгений Балютов, пишет Finclub.

«Эти атаки команда кибербезопасности Райфа отбивает благодаря хорошо организованной и многоуровневой системе защиты приложений и вебсайта. 15 августа в течение трех минут во время очередной DDos-атаки на сайт банка было направлено 12 млн запросов, а на пике этой атаки было 6 млн запросов в течение 1 минуты. Попытка этого удара была успешно отбита, и 2,5 млн клиентов банка не испытали никаких неудобств, никакие сервисы не пострадали», — заявил представитель банка.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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+15
bonv
bonv
17 августа 2024, 23:00
#
Проснулися:)
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