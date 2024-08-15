В этом видео финансовый эксперт Алексей Козырев говорит о:
ОВГЗ: покупать или не покупать? Какая сейчас доходность по гривневым ОВГЗ (видео)
- перспективы ОВГЗ в Украине;
- потенциальных покупателей гривневых ОВГЗ;
- что будет с гривневыми ОВГЗ в 2024 году;
- минусы ОВГЗ;
- доходность для потенциальных покупателей ОВГЗ;
- прогноз курса доллара и евро на период с 15 по 21 августа.
Академия «Минфин»: Инвестирование в ОВГЗ
Источник: Минфин
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Комментарии - 3
Якщо вже так вам подобаються junk bonds, то купуйте облігації з більшим рівнем доходності. Або на турецькі подивіться.