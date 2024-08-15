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15 августа 2024, 18:10 Читати українською

ОВГЗ: покупать или не покупать? Какая сейчас доходность по гривневым ОВГЗ (видео)

В этом видео финансовый эксперт Алексей Козырев говорит о:

  • перспективы ОВГЗ в Украине;
  • потенциальных покупателей гривневых ОВГЗ;
  • что будет с гривневыми ОВГЗ в 2024 году;
  • минусы ОВГЗ;
  • доходность для потенциальных покупателей ОВГЗ;
  • прогноз курса доллара и евро на период с 15 по 21 августа.

Академия «Минфин»: Инвестирование в ОВГЗ

Источник: Минфин
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Комментарии - 3

+
+15
xo4y
xo4y
15 августа 2024, 18:48
#
Да які гривневі ОВГЗ!?Тільки валютні
+
+30
Mini Mi
Mini Mi
15 августа 2024, 18:55
#
И те и те уйдут штрафами от ТЦК.
+
+30
Злий Інвестор
Злий Інвестор
15 августа 2024, 19:06
#
Не купувати, бо інструмент не має достатньої дохідності, щоб компенсувати всі ризики. Україна — це країна з дефолтним рейтингом згідно Fitch та S&P. 4% на валютних — занадто мало для такого мусорного рейтингу. На гривневих ставка краще, але значну частину з'їдає девальвація гривні.

Якщо вже так вам подобаються junk bonds, то купуйте облігації з більшим рівнем доходності. Або на турецькі подивіться.
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