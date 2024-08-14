Сегодня, 14 августа, Telegram к 11-й годовщине основания мессенджера выпустил масштабное обновление. В мессенджер добавили Звездные реакции и Звездные подписки, платные медиа для ботов и бизнес-аккаунтов, а также новый режим для администраторов Telegram-каналов. Об этом сообщает пресс-служба Telegram.
Telegram выпустил масштабное обновление к годовщине основания мессенджера
► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах
Реакции со звездами
Теперь пользователи могут поддержать свои любимые каналы и создателей контента, присылая им звезды Telegram новой реакцией звезды.
Владельцы каналов получают 100% звезд и могут конвертировать их в криптовалюту Toncoin или субсидированную рекламу.
Каждое сообщение с реакцией звезды показывает таблицу лидеров с крупнейшими отправителями, но пользователи могут отказаться от появления на ней, если они предпочитают больше приватности.
Чтобы включить реакции со звездой на ваши сообщения:
- перейдите к Настройкам канала
- Реакции
- Включите Платные реакции.
Подписки за звезды
Теперь создатели контента могут создавать специальные приглашения, позволяющие присоединиться к каналу в обмен на ежемесячную оплату в звездах Telegram.
«Лишь несколько прикосновений и вы создадите эксклюзивный канал для дополнительного контента, медиа с ранним доступом или VIP-трансляций», — говорится в сообщении.
Чтобы создать платную ссылку:
- перейдите к Настройкам канала
- Тип канала
- Управление ссылками
- Создать ссылку
- включите опцию Требовать ежемесячную плату.
Платные медиа для ботов
Владельцы каналов могут монетизировать свои усилия, размещая платные фотографии и видео на своих каналах.
Это обновление делает платные сообщения доступными для ботов, включая бот-администраторов в каналах и ботов, работающих на аккаунтах Business.
Это открывает новые пути для автоматизации каналов и бизнеса или создания постоянных услуг, таких как генерация изображений, увеличение масштаба видео
Разработчики могут узнать больше о реализации этой возможности по этой ссылке.
Власть создателям контента
Telegram взимает почти нулевую комиссию, когда разработчики или владельцы каналов используют свои звезды для получения вознаграждения в Toncoin.
Если авторы контента решат реинвестировать звезды в продвижение своего канала с помощью рекламы в Telegram, компания субсидирует такую рекламу с дополнительной скидкой в 30%.
Суперканалы
Когда вы публикуете в Telegram-канале, подписчики обычно видят название и изображение канала вместо ваших собственных.
Сегодняшнего дня вы можете сделать свой канал более похожим на группу, где администраторы могут публиковать как от имени собственных профилей, так и от имени других каналов.
Администраторы каналов могут в любое время изменить, от имени которого они публикуют сообщения, нажав изображение профиля в строке сообщений. Администраторов не видно никогда, если только они очевидно не решили публиковать в канале под своим профилем.
Чтобы превратить свой канал в суперканал:
- перейдите к Настройкам канала
- Администраторы
- включите Подписать сообщения и Показать профили авторов.
Просмотрщик документов на iOS
iOS документы типа .pdf, .xls или .docx теперь открываются в отдельных вкладках браузера Telegram.
Как получить обновление
Обновление Telegram уже доступно для всех пользователей iOS и для пользователей Android, которые установили приложение Telegram непосредственно с telegram.org/android. В Google Play обновление появится, как только его одобрят модераторы Google.
Комментарии