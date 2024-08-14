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14 августа 2024, 19:42 Читати українською

Telegram выпустил масштабное обновление к годовщине основания мессенджера

Сегодня, 14 августа, Telegram к 11-й годовщине основания мессенджера выпустил масштабное обновление. В мессенджер добавили Звездные реакции и Звездные подписки, платные медиа для ботов и бизнес-аккаунтов, а также новый режим для администраторов Telegram-каналов. Об этом сообщает пресс-служба Telegram.

Сегодня, 14 августа, Telegram к 11-й годовщине основания мессенджера выпустил масштабное обновление.
Фото: pixabay.com

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Реакции со звездами

Теперь пользователи могут поддержать свои любимые каналы и создателей контента, присылая им звезды Telegram новой реакцией звезды.

Владельцы каналов получают 100% звезд и могут конвертировать их в криптовалюту Toncoin или субсидированную рекламу.

Каждое сообщение с реакцией звезды показывает таблицу лидеров с крупнейшими отправителями, но пользователи могут отказаться от появления на ней, если они предпочитают больше приватности.

Чтобы включить реакции со звездой на ваши сообщения:

  • перейдите к Настройкам канала
  • Реакции
  • Включите Платные реакции.

Подписки за звезды

Теперь создатели контента могут создавать специальные приглашения, позволяющие присоединиться к каналу в обмен на ежемесячную оплату в звездах Telegram.

«Лишь несколько прикосновений и вы создадите эксклюзивный канал для дополнительного контента, медиа с ранним доступом или VIP-трансляций», — говорится в сообщении.

Чтобы создать платную ссылку:

  • перейдите к Настройкам канала
  • Тип канала
  • Управление ссылками
  • Создать ссылку
  • включите опцию Требовать ежемесячную плату.

Платные медиа для ботов

Владельцы каналов могут монетизировать свои усилия, размещая платные фотографии и видео на своих каналах.

Это обновление делает платные сообщения доступными для ботов, включая бот-администраторов в каналах и ботов, работающих на аккаунтах Business.

Это открывает новые пути для автоматизации каналов и бизнеса или создания постоянных услуг, таких как генерация изображений, увеличение масштаба видео и т. д.

Разработчики могут узнать больше о реализации этой возможности по этой ссылке.

Власть создателям контента

Telegram взимает почти нулевую комиссию, когда разработчики или владельцы каналов используют свои звезды для получения вознаграждения в Toncoin.

Если авторы контента решат реинвестировать звезды в продвижение своего канала с помощью рекламы в Telegram, компания субсидирует такую рекламу с дополнительной скидкой в 30%.

Суперканалы

Когда вы публикуете в Telegram-канале, подписчики обычно видят название и изображение канала вместо ваших собственных.

Сегодняшнего дня вы можете сделать свой канал более похожим на группу, где администраторы могут публиковать как от имени собственных профилей, так и от имени других каналов.

Администраторы каналов могут в любое время изменить, от имени которого они публикуют сообщения, нажав изображение профиля в строке сообщений. Администраторов не видно никогда, если только они очевидно не решили публиковать в канале под своим профилем.

Чтобы превратить свой канал в суперканал:

  • перейдите к Настройкам канала
  • Администраторы
  • включите Подписать сообщения и Показать профили авторов.

Просмотрщик документов на iOS

iOS документы типа .pdf, .xls или .docx теперь открываются в отдельных вкладках браузера Telegram.

Как получить обновление

Обновление Telegram уже доступно для всех пользователей iOS и для пользователей Android, которые установили приложение Telegram непосредственно с telegram.org/android. В Google Play обновление появится, как только его одобрят модераторы Google.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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