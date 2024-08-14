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14 августа 2024, 17:10 Читати українською

Спрос падает, цены растут. Что происходит на рынке недвижимости (исследование)

Черновицкая область стала лидером по росту стоимости однокомнатной квартиры на вторичке в масштабах года, вторая ступенька — у Черкасской области. Дороже всего по состоянию на конец июля 2024 стоит однокомнатная квартира в Киеве — в среднем около $94 тыс. Об этом говорится в аналитике DIM.RIA.

Черновицкая область стала лидером по росту стоимости однокомнатной квартиры на вторичке в масштабах года, вторая ступенька — у Черкасской области.
Фото: depositphotos

Первичный рынок

По состоянию на конец июля 2024 г. в Украине работают 77% отделов продаж новостроек. Самыми активными являются застройщики в Закарпатской области — там возобновили работу 98%. В июле в Украине сдали 11 новостроек на 38 секций, таким образом с начала 2024 года доля готовых новостроек выросла на 2,5% и теперь составляет 32,5%. Лидерами по соотношению достроенных объектов Волынская и Одесская области: там завершенных проектов более 50%.

Цены

Год к году средняя стоимость жилья в новостройке выросла примерно на 4% в долларах, наиболее активный рост средней стоимости за квадратный метр наблюдался в Кировоградской, Ивано-Франковской, Черновицкой и Ровенской областях. Дороже всего новое жилье стоит в столице — $1 340 за метр квадратный.

Самые бюджетные предложения новостроек — в Запорожской области.

Спрос

Проанализировав данные о поисковых запросах, аналитики отметили спад интереса пользователей к квартирам в новостройках. Тенденция сохраняется как месяц до месяца, так и сравнивая данные с информацией за предыдущий год.

Единственная область, к которой стабильно повышается интерес потенциальных покупателей — Киевская (без учета самой столицы).

Вторичный рынок

В июле на вторичном рынке в большинстве областей количество предложений росло, наиболее активно — в Одесской, Тернопольской, Закарпатской и Полтавской областях.

Наибольший спад публикации новых объявлений произошел в Ровенской и Николаевской областях.

Цены

Средняя стоимость, указанная владельцами в объявлениях о продаже однокомнатных квартир, в июле уменьшилась в большинстве областей Украины. Рост по сравнению с июнем произошел только в пяти областях, самый большой — во Львовской и Черновицкой (+2,5% и +2% соответственно).

Черновицкая область стала лидером по росту стоимости однокомнатной квартиры на вторичке в масштабах года, вторая ступенька — у Черкасской области.

Дороже всего по состоянию на конец июля 2024 стоит однокомнатная квартира в Киеве — в среднем около $94 тыс.

В масштабе года стоимость, которую указывают владельцы жилья в объявлениях о продаже, в основном росла.

Стоит отметить, что в областях, где идут активные боевые действия, или территории которых были или временно оккупированы, цены в объявлениях существенно колеблются. В менее спокойных районах цены на жилье обычно существенно ниже, и это может сказываться на общей статистике по области.

Так, в пределах Харьковской области в Изюмском районе есть предложения двухкомнатного жилья за $6 тыс., тогда как в Харьковском районе средняя цена за такое жилье составляет $40 тыс.

Стоимость недвижимости на вторичном рынке столицы колеблется в зависимости от района города. Однокомнатная квартира в Печерском районе стоит в среднем $114,8 тыс., в Деснянском — $49,4 тыс.

Средние по стоимости районы — Днепровский и Дарницкий: цены за однокомнатное жилье в среднем составляют $83,1 — $84,8 тыс.

По сравнению с июлем 2023 года интерес пользователей к поиску вторичного жилья снизился. Существенный спад поисковых запросов произошел в Херсонской, Ивано-Франковской и Львовской областях. В течение последнего месяца интерес несколько оживился и возрос в Харьковской, Одесской и Запорожской областях — на 3−8%.

Страхование квартир от последствий военных действий

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 2

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bonv
bonv
14 августа 2024, 17:34
#
Скільки в середньому коштує квартира в Польщі
Звичайно, вартість квартири в Польщі залежить від багатьох факторів. Зокрема, регіону, стану житла та його розміру. Наприклад, у таких великих містах, як Варшава чи Краків, Гданськ чи Вроцлав середня ціна за 1 квадратний метр може сягати від 10 000 злотих. Звісно, в менш населених містах чи регіонах ціна буде нижчою — 5000−7000 злотих.
В середньому однокімнатна квартира в Варшаві може коштувати близько 350 000 злотих, в Кракові — десь 300 000 злотих тощо.
Яка середня заробітна плата в Польщі
Станом на 2024 рік середня заробітна плата в Польщі становить приблизно 7000 злотих брутто на місяць. Відповідно, після сплати всіх податків, витрат, дохід нетто (чистий) буде приблизно 5000 злотих.
Спростити розрахунки можна досить легко. Уявімо, що 50% свого чистого доходу людина відкладає саме на придбання квартири. Тобто вона щомісяця заощаджує 2500 злотих.
Якщо вам потрібно 350 000 злотих на придбання однокімнатної квартири в Варшаві, тоді:
350 000 / 2500 = 140 місяців (11 років і 8 місяців).
+
0
bonv
bonv
14 августа 2024, 17:34
#
Чи можлива іпотека в Польщі
Іпотека допомагає значно спростити купівлю квартири. В Польщі банки надають іпотечні кредити на термін до 30 років, а це може зменшити щомісячні витрати, але збільшує загальну суму кредиту через відсотки.
Зазвичай в Польщі іпотечні кредити становлять 70−90% від вартості квартири. Водночас вам доведеться зібрати лише частину суми як перший внесок.
Чи потрібно отримувати дозвіл на придбання квартири в Польщі
Відомо, що для придбання будинку чи земельної ділянки всі іноземці, які прибули до Польщі, повинні отримати спеціальний дозвіл. Термін його дії — два роки від моменту видавання.
Однак, придбати квартиру можна без дозволу. Лише, якщо вона розташована в прикордонній зоні, доведеться звернутися до відповідних органів.
Зверніть увагу — якщо іноземець купує житло в Польщі, це не є підставою отримати право на польське громадянство.
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