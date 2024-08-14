Спрос падает, цены растут. Что происходит на рынке недвижимости (исследование)

Черновицкая область стала лидером по росту стоимости однокомнатной квартиры на вторичке в масштабах года, вторая ступенька — у Черкасской области. Дороже всего по состоянию на конец июля 2024 стоит однокомнатная квартира в Киеве — в среднем около $94 тыс. Об этом говорится в аналитике DIM .RIA.

Первичный рынок

По состоянию на конец июля 2024 г. в Украине работают 77% отделов продаж новостроек. Самыми активными являются застройщики в Закарпатской области — там возобновили работу 98%. В июле в Украине сдали 11 новостроек на 38 секций, таким образом с начала 2024 года доля готовых новостроек выросла на 2,5% и теперь составляет 32,5%. Лидерами по соотношению достроенных объектов Волынская и Одесская области: там завершенных проектов более 50%.

Цены

Год к году средняя стоимость жилья в новостройке выросла примерно на 4% в долларах, наиболее активный рост средней стоимости за квадратный метр наблюдался в Кировоградской, Ивано-Франковской, Черновицкой и Ровенской областях. Дороже всего новое жилье стоит в столице — $1 340 за метр квадратный.

Самые бюджетные предложения новостроек — в Запорожской области.

Спрос

Проанализировав данные о поисковых запросах, аналитики отметили спад интереса пользователей к квартирам в новостройках. Тенденция сохраняется как месяц до месяца, так и сравнивая данные с информацией за предыдущий год.

Единственная область, к которой стабильно повышается интерес потенциальных покупателей — Киевская (без учета самой столицы).

Вторичный рынок

В июле на вторичном рынке в большинстве областей количество предложений росло, наиболее активно — в Одесской, Тернопольской, Закарпатской и Полтавской областях.

Наибольший спад публикации новых объявлений произошел в Ровенской и Николаевской областях.

Цены

Средняя стоимость, указанная владельцами в объявлениях о продаже однокомнатных квартир, в июле уменьшилась в большинстве областей Украины. Рост по сравнению с июнем произошел только в пяти областях, самый большой — во Львовской и Черновицкой (+2,5% и +2% соответственно).

Черновицкая область стала лидером по росту стоимости однокомнатной квартиры на вторичке в масштабах года, вторая ступенька — у Черкасской области.

Дороже всего по состоянию на конец июля 2024 стоит однокомнатная квартира в Киеве — в среднем около $94 тыс.

В масштабе года стоимость, которую указывают владельцы жилья в объявлениях о продаже, в основном росла.

Стоит отметить, что в областях, где идут активные боевые действия, или территории которых были или временно оккупированы, цены в объявлениях существенно колеблются. В менее спокойных районах цены на жилье обычно существенно ниже, и это может сказываться на общей статистике по области.

Так, в пределах Харьковской области в Изюмском районе есть предложения двухкомнатного жилья за $6 тыс., тогда как в Харьковском районе средняя цена за такое жилье составляет $40 тыс.

Стоимость недвижимости на вторичном рынке столицы колеблется в зависимости от района города. Однокомнатная квартира в Печерском районе стоит в среднем $114,8 тыс., в Деснянском — $49,4 тыс.

Средние по стоимости районы — Днепровский и Дарницкий: цены за однокомнатное жилье в среднем составляют $83,1 — $84,8 тыс.

По сравнению с июлем 2023 года интерес пользователей к поиску вторичного жилья снизился. Существенный спад поисковых запросов произошел в Херсонской, Ивано-Франковской и Львовской областях. В течение последнего месяца интерес несколько оживился и возрос в Харьковской, Одесской и Запорожской областях — на 3−8%.