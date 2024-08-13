Что происходит с курсом: Глава НБУ назвал причины колебаний

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Что происходит с курсом

«Мы не толерантны к девальвации. Мы толерантны к гибкости — умеренные колебания курса, под влиянием спроса и предложения, в какую сторону они бы не происходили, если они не угрожают ценовой стабильности», — сказал он.

По его словам, НБУ заинтересован в том, чтобы движение курса происходило в обе стороны, ведь это возвращает чувство валютного риска, улучшает адаптивность экономики, позволяет избегать накопления дисбалансов.

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«Курс должен возвращать себе функцию поглотителя внутренних и внешних шоков. Но в тот момент, когда курс превращается в генератор шока, Нацбанк, конечно, принимает соответствующие меры. Тем более что золотовалютные резервы на это есть. Мы „срезаем“ пики опасной волатильности и поддерживаем конструктивную неопределенность», — добавил Пышный.

Отвечая на вопрос, учитывает ли НБУ потребности Министерства финансов в своей валютной политике, Пышный ответил: «Нет. У них свой мандат, а у нас — свой».

«Но мы не функционируем в вакууме, принимаем во внимание и внешние, и внутренние факторы, определяем и анализируем риски. И учитываем их при определении оптимальной модели монетарной и курсовой политики, наилучшим образом обеспечивающей реализацию мандата НБУ», — добавил глава НБУ.

Напомним

С начала года официальный курс доллара вырос на 8% до 41 гривны. НБУ фактически контролирует курс посредством интервенций на межбанке. В июле курс прыгнул до 41,50 грн/доллар, после чего НБУ заявил, что это уже чревато ценовой стабильностью, и начал снижать курс.