НБУ: За последние полгода в Украине закрыли 80 тысяч «дропов»

Банки за последние шесть месяцев прекратили деятельность 80 тысяч денежных мулов или «дропов», позволяющих третьему лицу использовать свои счета для проведения операций со средствами незаконного происхождения. Об этом сообщил заместитель главы НБУ Дмитрий Олейник под заседание временной следственной комиссии по экономической безопасности, пишет ЭП.

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Деятельность «дропов»

По его словам, НБУ оценивает объем деятельности всех «дропов» в Украине в 200 млрд грн в год, а деятельность одного — 2,5 млн грн в год.

Отмечается, что данные о закрытых 80 тыс. «дропов» относятся только к двум банкам, о которых известно НБУ. Данные по другим банкам регулятору пока неизвестны.

В НБУ сообщили, что в настоящее время в Украине зарегистрировано около 68 млн клиентов банков и 116 млн платежных карт, из которых 51 млн активны, то есть имеется по меньшей мере 1 расходную операцию в месяц.

Кроме того, в системе есть еще значительное количество неактивных счетов и карт, которые могут быть привлечены к схеме «дропов» в любой момент.

Денежные мулы или «дропы» — это лица, позволяющие третьему лицу (мошеннику) за финансовое вознаграждение использовать свой банковский счет для проведения операций со средствами незаконного происхождения.

В НБУ добавляют, что общий типовой профиль «дропа» это социально незащищенные слои населения с низким или средним уровнем ожидаемых поступлений на счета.