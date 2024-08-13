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13 августа 2024, 11:43 Читати українською

НБУ: За последние полгода в Украине закрыли 80 тысяч «дропов»

Банки за последние шесть месяцев прекратили деятельность 80 тысяч денежных мулов или «дропов», позволяющих третьему лицу использовать свои счета для проведения операций со средствами незаконного происхождения. Об этом сообщил заместитель главы НБУ Дмитрий Олейник под заседание временной следственной комиссии по экономической безопасности, пишет ЭП.

Банки за последние шесть месяцев прекратили деятельность 80 тысяч денежных мулов или «дропов», позволяющих третьему лицу использовать свои счета для проведения операций со средствами незаконного происхождения.

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Деятельность «дропов»

По его словам, НБУ оценивает объем деятельности всех «дропов» в Украине в 200 млрд грн в год, а деятельность одного — 2,5 млн грн в год.

Отмечается, что данные о закрытых 80 тыс. «дропов» относятся только к двум банкам, о которых известно НБУ. Данные по другим банкам регулятору пока неизвестны.

В НБУ сообщили, что в настоящее время в Украине зарегистрировано около 68 млн клиентов банков и 116 млн платежных карт, из которых 51 млн активны, то есть имеется по меньшей мере 1 расходную операцию в месяц.

Кроме того, в системе есть еще значительное количество неактивных счетов и карт, которые могут быть привлечены к схеме «дропов» в любой момент.

Денежные мулы или «дропы» — это лица, позволяющие третьему лицу (мошеннику) за финансовое вознаграждение использовать свой банковский счет для проведения операций со средствами незаконного происхождения.

В НБУ добавляют, что общий типовой профиль «дропа» это социально незащищенные слои населения с низким или средним уровнем ожидаемых поступлений на счета.

Источник: Минфин
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Комментарии - 4

+
0
bonv
bonv
13 августа 2024, 13:07
#
А виросло 800 тис…
+
0
bonv
bonv
13 августа 2024, 13:20
#
Голова ради директорів Arricano Real Estate Plc (Кіпр) Маргус Курм у колонці для NV.Бізнес заявив, що в Україні не працює правило, за яким чесний бізнес може вирішити будь-які питання у правовому полі. Так, топ-менеджер відреагував на ситуацію з тиском силовиків та арештами торговельно-розважальних комплексів групи компаній Arricano в Україні, що, за його словами, може призвести до вирішення питання в інвестиційному міжнародному арбітражі.
«Протягом останнього року ми на власному прикладі спостерігаємо за тим, як держава Україна „риє яму“ для бізнесів, що працюють, до якої дуже скоро „потрапить“ уся українська економіка та міжнародні інвестиції», — написав Курм у колонці.
За його словами, кримінальне провадження щодо бізнесу Arricano в Україні є «не просто помилковим, а буквально — абсурдним». Курм зазначив, що ключове звинувачення з боку слідства полягає у припущенні, що ТРЦ Arricano Real Estate Plc в Україні у 2022−2023 роках фінансували державу-терориста Росію. Абсурдність, за його словами, полягає у тому, що це не могло бути можливим в принципі — Нацбанк України з 2022 року обмежив спектр фінансових операцій, які можна проводити українським компаніям за межами України.
«Але силовикам та прокуратурі цей аргумент і повністю прозора звітність компанії не цікаві. І я впевнений, що справа тут зовсім не в бажанні припинити чиюсь незаконну діяльність.
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0
bonv
bonv
13 августа 2024, 13:21
#
Із самого початку — всі юристи, з якими ми працювали, консультанти та партнери говорили одне — ваш бізнес замовили", — заявив Курм.
Топ-менеджер Arricano зазначив, що в історії компанії в Україні вже був подібний випадок зі Sky Mall, «коли бізнесмени та впливові корумповані чиновники 10 років тому незаконно привласнили наш бізнес». Після того, як українські суди відмовили іноземним інвесторам, вони розпочали процедуру міжнародного арбітражу (на сотні мільйонів доларів), але зупинили цей процес після початку повномасштабного вторгнення росії в Україну в лютому 2022 року.
«Однак наше бажання підтримати Україну в результаті може коштувати нам усього українського бізнесу. Як то кажуть — добрими намірами вимощена дорога до пекла. Нині наш досвід повторюється практично так само, як і 10 років тому. Ми знову б'ємося об українську правову систему, правосуддя та закликаємо владу до здорового глузду», — заявив Курм.
Він вважає, що всі консультанти Arricano, які говорили про замовлення бізнесу, мають рацію і хтось «дійсно використовує свій вплив на СБУ, прокуратуру та суди, щоб забрати бізнес у європейського інвестора».
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0
bonv
bonv
13 августа 2024, 13:21
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«І така ситуація для України стала нормою. Але хто виграє від цього? Україна? Один-два корумпованих чиновники, які мають владу? Відповідь очевидна. Україна сама мчить у яму, яку нечисті на руку можновладці риють для бізнесу, адже подібних кейсів у судах десятки, якщо не сотні. У результаті — компанії закриваються, інвестори розчаровуються і більше не вкладають гроші в економіку країни, що воює. А влада в свою чергу шукає гроші та підіймає податки. Це призводить до закриття ще більшої кількості бізнесів. І це хибне коло просто грає на руку ворогові», — зазначив глава Arricano.
Раніше Arricano заявила про маніпулятивні заяви з боку заступника голови АРМА Грігола Катамадзе щодо того, що ТРК CITY MALL у Запоріжжі «не має простоювати». У Arricano зазначили, що ТРК не «простоює», а щоденно працює, сплачуючи податки до державного бюджету, забезпечуючи роботою орендарів, а також товарами та послугами споживачів на прифронтових територіях Запорізької області.
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