Швейцарские банки уже не гарантируют секретность: где теперь прячут деньги

Великобритания и Швейцария потихоньку теряют свой статус «секретных юрисдикций», через которые ранее активно проводились сомнительные транзакции. Почему это происходит, и как это меняет расклады на мировом рынке «прачечных», выяснял The Banker. «Минфин» выбрал главное.

Согласно свежему исследованию, США заменили Швейцарию, как международный банковский центр для коррупционных транзакций. Исследование предписывает такой сдвиг относительно слабым мерам по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, а также значительной финансовой секретности.

Исследование, опубликованное на этой неделе Школой глобальных исследований и Центром изучения коррупции Университета Сассекса, показывает рост использования банковских счетов в США и «заметное снижение» использования швейцарских банковских счетов, связанных с коррупционными делами, рассматриваемыми в рамках Закона о борьбе с коррупцией за рубежом (FCPA) в США.

На Швейцарию приходилось около трети банковских счетов, связанных с коррупционной деятельностью в 1994 году, но к 2016 году США заменили европейскую страну в качестве ведущего банковского центра в делах FCPA, согласно отчету центра «От секретности к контролю: новая карта незаконных глобальных финансовых сетей и регулирования». С 2013 по 2016 год количество банковских счетов в США, вовлеченных в коррупционную практику, увеличилось с 24% до 32%.

Исследование проанализировало более десятилетия (с 1994 по 2016 год) данных Комиссии по ценным бумагам и биржам и Министерства юстиции США об использовании банковских счетов, подставных компаний и посредников, связанных с коррупцией в делах FCPA, которые привели к принудительным мерам со стороны этих двух ведомств.

В то время как Швейцария уступила международному давлению, чтобы открыть свою банковскую систему и поделиться информацией о счетах с налоговыми органами в рамках Общего стандарта отчетности (CRS) ОЭСР, Дэниел Хаберли, руководивший исследованием, отметил, что США не приняли CRS, что сделало их «новой юрисдикцией секретности».

Хаберли также отметил, что США теперь «регулярно возглавляют» рейтинг стран некоммерческой организации Tax Justice Network, помогающих людям скрывать свое богатство.

Исследование центра также показало «англо-американское доминирование» в местонахождении подставных компаний. В исследуемый период почти половина всех подставных компаний в делах FCPA были зарегистрированы в Великобритании и ее заморских территориях, причем лидировали Британские Виргинские острова.

Штаты США, возглавляемые Делавэром и Флоридой, были «вторым по значимости» местом регистрации подставных компаний.

Читайте также: Швейцария присоединилась к 14-му пакету санкций ЕС против россии

Какие еще страны выходят в лидеры на рынке грязных денег

В отчете также рассматривается, как эволюционировал глобальный ландшафт регулирования незаконных финансовых потоков, охватывающий 23 нормативных показателя для 70 юрисдикций в период с 1990 по 2020 годы.

«По состоянию на 2020 год, две крупнейшие экономики мира [США и Китай] демонстрируют особенно плохое сочетание слабых мер по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, и низкой финансовой прозрачности, по сравнению с почти всеми другими отслеживаемыми юрисдикциями», говорится в отчете.

Между тем соблюдение мер по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма в оффшорных юрисдикциях «значительно улучшилось», превзойдя в среднем многие страны ОЭСР. Однако оффшорные юрисдикции по-прежнему «недостаточно выполняют» требования по финансовой секретности, согласно отчету. Например, эти юрисдикции реже публикуют информацию о бенефициарных владельцах компаний.

Исследование также показало, что «некогда доминирующая роль» Лондона, как «коррупционного центра посредничества», уменьшилась, и несколько других мест, таких как Монако, Сингапур и Дубай, наоборот, вышли поближе к первому плану.

Финансовые сети в странах, находящихся под санкциями США, со временем переместились из крупных западных финансовых центров, таких как Лондон, в «незападные» центры, такие как Гонконг и Дубай. С 1980 по 2023 годы количество «трансгранично санкционированных субъектов» США в Гонконге и Дубае увеличилось с четверти до почти половины.

Такой рост был обусловлен их «растущим значением, как финансовых центров» и их сильными связями по всей Азии, Ближнему Востоку и бывшему Советскому Союзу, при этом они по-прежнему поддерживают тесные связи с Западом.

Эта так называемая «дубайско-гонконгская ось» до сих пор в значительной степени была предметом слухов и спекуляций, заявила профессор Элизабет Дэвид-Барретт, главный исследователь Программы исследований по управлению и антикоррупционным доказательствам Университета Сассекса.

«Этот тщательный анализ глобальных наборов данных означает, что теперь мы можем гораздо надежнее отслеживать относительный рост и падение центров грязных денег», — утверждает она.