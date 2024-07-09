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9 июля 2024, 17:47 Читати українською

Швейцария присоединилась к 14-му пакету санкций ЕС против россии

Швейцария присоединилась к 14-му пакету европейских санкций против россии в ответ на продолжающуюся военную агрессию россии против Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу правительства Швейцарии.

Швейцария присоединилась к 14-му пакету европейских санкций против россии в ответ на продолжающуюся военную агрессию россии против Украины.
Фото:depositphotos

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Новый пакет санкций

24 июня ЕС принял новые меры против россии в рамках четырнадцатого пакета санкций.

Со своей стороны, Швейцария вводит санкции в рамках своей юрисдикции в отношении еще 69 физических и 86 юридических лиц.

Читайте: В ЕС согласовали 14-й пакет санкций против россии

Новые санкции направлены против предпринимателей, пропагандистов, представителей вооруженных сил и судебной системы, лиц, ответственных за депортацию украинских детей и сотрудников ФСБ.

В число вновь попавших под санкции организаций входят, в частности, компании, работающие в российском оборонном секторе, а также компании финансового и торгового секторов, принимающие активное участие в обходе санкций.

Всего в санкционные списки попали более 2200 физических и юридических лиц.

Напомним

В конце июня был принят очередной пакет санкций, затронувший российских пропагандистов, актеров, певцов, мать председателя Чечни Рамзана Кадырова, а также сотрудников российских спецслужб ФСБ.

Источник: Минфин
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