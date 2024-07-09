Швейцария присоединилась к 14-му пакету санкций ЕС против россии

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Новый пакет санкций

24 июня ЕС принял новые меры против россии в рамках четырнадцатого пакета санкций.

Со своей стороны, Швейцария вводит санкции в рамках своей юрисдикции в отношении еще 69 физических и 86 юридических лиц.

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Новые санкции направлены против предпринимателей, пропагандистов, представителей вооруженных сил и судебной системы, лиц, ответственных за депортацию украинских детей и сотрудников ФСБ.

В число вновь попавших под санкции организаций входят, в частности, компании, работающие в российском оборонном секторе, а также компании финансового и торгового секторов, принимающие активное участие в обходе санкций.

Всего в санкционные списки попали более 2200 физических и юридических лиц.