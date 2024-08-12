Украина кредиторам новые условия обслуживания долга на $18 млрд

Украина опубликовала предложение об обмене и запросе на согласие об изменениях обслуживания облигаций Украины и гарантированных облигаций «Укравтодора». Что это значит, рассказал глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев .

Предложение Украины размещено на сайте Лондонской фондовой биржи.

Речь идет об облигациях Украины со сроком погашения в 2024—2035 годах (общая непогашенная сумма — 17 261 млн. долларов и 2 250 млн. евро) и облигации Укравтодора-2030 (непогашенная сумма — 700 млн. долларов).

Что будет происходить в ближайшее время

9 августа Украина обнародовала объявление о приглашении к изменению обслуживания своих и гарантированных обязательств через клиринговые системы, в службе новостей и на веб-сайте Euronext Dublin и Лондонской фондовой бирже.

9−27 августа: Период приглашения к изменению обслуживания обязательств.

23 августа 17:00 NYT: Крайний срок получения согласия — конечный срок подачи Инструкций по участию для того, чтобы владельцы облигаций могли получить Плату за согласие.

27 августа 17:00 NYT: Истечение срока действия — конечный срок для держателей облигаций, чтобы предоставить Инструкции по участию в их обмене. По истечении этого срока действия владельцы больше не смогут подавать Инструкции по участию.

28 августа или как можно скорее после окончания срока действия: Дата объявления результатов — в эту дату или как можно скорее после нее Украина и Укравтодор объявят результаты запроса на получение согласия для обмена облигаций.

30 августа 2024 г. или как можно скорее после окончания срока действия: Дата вступления в силу — в эту дату Украина и Доверенное лицо подпишут Договор доверительного управления относительно новых ценных бумаг.

30 августа 2024 года или как можно скорее после Даты вступления в силу:

новая компенсация за ценные бумаги будет предоставлена держателям, которые должным образом подали (и не отозвали впоследствии) Инструкции по участию;

при достижении соответствующего порога согласия для каждой серии и выполнения Условий приглашения комиссия за согласие будет выплачена владельцам, которые в отведенный срок подали действительные Инструкции по участию;

Украина, Укравтодор и Доверенное лицо заключат Акт о прекращении действия по соответствующей серии существующих облигаций.

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