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12 августа 2024, 16:17 Читати українською

Украина кредиторам новые условия обслуживания долга на $18 млрд

Украина опубликовала предложение об обмене и запросе на согласие об изменениях обслуживания облигаций Украины и гарантированных облигаций «Укравтодора». Что это значит, рассказал глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

Україна оголосила пропозицію щодо обміну та запит на згоду щодо змін обслуговування облігацій України та гарантованих облігацій «Укравтодору».

Предложение Украины размещено на сайте Лондонской фондовой биржи.

Речь идет об облигациях Украины со сроком погашения в 2024—2035 годах (общая непогашенная сумма — 17 261 млн. долларов и 2 250 млн. евро) и облигации Укравтодора-2030 (непогашенная сумма — 700 млн. долларов).

Что будет происходить в ближайшее время

9 августа Украина обнародовала объявление о приглашении к изменению обслуживания своих и гарантированных обязательств через клиринговые системы, в службе новостей и на веб-сайте Euronext Dublin и Лондонской фондовой бирже.

9−27 августа: Период приглашения к изменению обслуживания обязательств.
23 августа 17:00 NYT: Крайний срок получения согласия — конечный срок подачи Инструкций по участию для того, чтобы владельцы облигаций могли получить Плату за согласие.

27 августа 17:00 NYT: Истечение срока действия — конечный срок для держателей облигаций, чтобы предоставить Инструкции по участию в их обмене. По истечении этого срока действия владельцы больше не смогут подавать Инструкции по участию.
28 августа или как можно скорее после окончания срока действия: Дата объявления результатов — в эту дату или как можно скорее после нее Украина и Укравтодор объявят результаты запроса на получение согласия для обмена облигаций.

30 августа 2024 г. или как можно скорее после окончания срока действия: Дата вступления в силу — в эту дату Украина и Доверенное лицо подпишут Договор доверительного управления относительно новых ценных бумаг.

30 августа 2024 года или как можно скорее после Даты вступления в силу:

  • новая компенсация за ценные бумаги будет предоставлена держателям, которые должным образом подали (и не отозвали впоследствии) Инструкции по участию;
  • при достижении соответствующего порога согласия для каждой серии и выполнения Условий приглашения комиссия за согласие будет выплачена владельцам, которые в отведенный срок подали действительные Инструкции по участию;
  • Украина, Укравтодор и Доверенное лицо заключат Акт о прекращении действия по соответствующей серии существующих облигаций.

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Для тех, кто хайпирует на дефолтах и рейтингах — у нас продолжается абсолютно конструктивная работа с кредиторами.

И мы, и они стремятся для себя наиболее выгодных условий обслуживания и погашения заимствований — вместе ищем золотую середину, которая позволит нам иметь реноме ответственного заемщика даже несмотря на продолжающуюся беспрецедентную в ХХІ веке войну, и вместе с тем изобрести способ уменьшить государственный долг и сэкономить на выплатах с его обслуживание.

Автор:
Гетманцев Даниил
председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Гетманцев Даниил
Верховная Рада
Источник: Минфин
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