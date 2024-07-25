Реструктуризация долга: сколько сэкономим на его обслуживании и погашении

Недавно Украина реструктуризировала часть долга. Поражение это или победа: о том, как к этому можно относиться, рассказал руководитель аналитического департамента Concorde Capital Александр Паращий. «Минфин» выбрал главное.

Итак, в переговорах по реструктуризации украинских еврооблигаций Украина и крупнейшие кредиторы достигли компромисса. Они сошлись посредине между их предыдущими предложениями, но в ключевых параметрах все же ближе к позиции Минфина (МВФ):

В части списания долга — кредиторы согласились на безусловное списание 25% долга, и это самая большая их уступка (в предыдущих предложениях они такого не хотели видеть). Но это было ожидаемо — после африканских реструктуризаций.

Вместо этого они получили более скромное условное списание (лишь 12%), а также большой шанс, что это условное списание не произойдет, поскольку оно теперь зависит от перевыполнения Украиной прогнозов МВФ по росту нашей экономики (а МВФ систематически нашу экономику недооценивает).

Что касается процентной ставки на ближайшие три года — сошлись ближе к предложению Украины (что тоже ожидаемо).

Что касается приведенной (дисконтированной) стоимости облигаций — победила позиция Украины (и это логично, это более или менее соответствует рыночным ценам облигаций).

Из уступок, на которые пришлось пойти Украине (очевидно, чтобы дотянуть приведенную стоимость облигаций до приемлемого уровня):

Предложена кредиторам разовая «плата за согласие» в размере 1,25% от номинальной стоимости облигаций (непонятно, учитывает ли эта стоимость накопленные за два года проценты).

В части процентной ставки за 2034+ годы, сошлись ближе к позиции кредиторов.

Весь долг должен быть погашен до 2036 года (ранее правительство планировало до 2040 года). Это, пожалуй, самая противоречивая часть соглашения, потому что по ней Украине придется уплатить частным кредиторам до $17,3 млрд в течение всего трех лет (2034−2036).

Что будет дальше

Дальше еще нужно, чтобы большинство держателей еврооблигаций эти условия поддержали (вряд ли здесь будут какие-нибудь сюрпризы). На это, а также на переоформление долгов, может уйти несколько месяцев.

А пока нас ждет много новостей о дефолте:

В ближайшие часы/дни нам все международные рейтинговые агентства поставят «дефолтный» рейтинг.

С первого августа правительство введет мораторий на выплату по еврооблигациям (или «объявит дефолт»).

Но ведь мы этого не боимся, потому что это такие процедурные моменты, которые мы должны пройти на пути к улучшению устойчивости украинского долга. Главное, что принципиальное соглашение по реструктуризации долга достигнуто.

Что в сухом остатке

1. Говорят, что вышли на параметры, соответствующие «устойчивости» украинского долга на среднесрочную перспективу, по оценке МВФ, так что можно считать, что это победа (оценка: 4 из 4).

2. Экономия на выплатах по обслуживанию и погашению внешнего долга $11,4 млрд в течение следующих трех лет (по данным Минфина) (оценка: 3 из 4):

Это хорошо, потому что каждый сэкономленный доллар — это большие возможности вложить в оборону Украины. Можно было бы и лучше, потому что план от МВФ предусматривал «потенциал» почти в $15 млрд экономии за этот период.

3. Реакция кредиторов (оценка: 3 из 4)

На данный момент, за один (неполный) день, еврооблигации Украины подорожали на 13−16%. Так что можно сказать, что в правительстве немного недожали, могли бы больших уступок требовать. Вот у той же Ганы облигации после объявления параметров реструктуризации даже немного подешевели (то есть, вероятно, у них условия оказались хуже, чем ожидали кредиторы).

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С другой стороны, после объявления условий реструктуризации украинских облигаций в 2015 году, в первый день эти бумаги выросли в цене на 21−28% (вот это уж точно многовато).

Реструктуризация — это не «игра с нулевой суммой», когда нужно по полной «отжать» оппонента. Здесь мы остались друзьями с кредиторами. Не зря Минфин настаивает, что данное соглашение «создаст условия для скорейшего возвращения Украины на международный рынок капитала, когда ситуация с безопасностью стабилизируется».

Вопрос только, очень ли нам нужен этот скорейший выход на международный рынок капитала. Потому что за последние 2,5 года мы получили от частных кредиторов почти $90 млрд, чего частные кредиторы за всю историю Украины не насобирали для нас…

Итак, в итоге получили 10 из 12 баллов.