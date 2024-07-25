Недавно Украина реструктуризировала часть долга. Поражение это или победа: о том, как к этому можно относиться, рассказал руководитель аналитического департамента Concorde Capital Александр Паращий. «Минфин» выбрал главное.
Реструктуризация долга: сколько сэкономим на его обслуживании и погашении
Итак, в переговорах по реструктуризации украинских еврооблигаций Украина и крупнейшие кредиторы достигли компромисса. Они сошлись посредине между их предыдущими предложениями, но в ключевых параметрах все же ближе к позиции Минфина (МВФ):
- В части списания долга — кредиторы согласились на безусловное списание 25% долга, и это самая большая их уступка (в предыдущих предложениях они такого не хотели видеть). Но это было ожидаемо — после африканских реструктуризаций.
Вместо этого они получили более скромное условное списание (лишь 12%), а также большой шанс, что это условное списание не произойдет, поскольку оно теперь зависит от перевыполнения Украиной прогнозов МВФ по росту нашей экономики (а МВФ систематически нашу экономику недооценивает).
- Что касается процентной ставки на ближайшие три года — сошлись ближе к предложению Украины (что тоже ожидаемо).
- Что касается приведенной (дисконтированной) стоимости облигаций — победила позиция Украины (и это логично, это более или менее соответствует рыночным ценам облигаций).
Из уступок, на которые пришлось пойти Украине (очевидно, чтобы дотянуть приведенную стоимость облигаций до приемлемого уровня):
- Предложена кредиторам разовая «плата за согласие» в размере 1,25% от номинальной стоимости облигаций (непонятно, учитывает ли эта стоимость накопленные за два года проценты).
- В части процентной ставки за 2034+ годы, сошлись ближе к позиции кредиторов.
- Весь долг должен быть погашен до 2036 года (ранее правительство планировало до 2040 года). Это, пожалуй, самая противоречивая часть соглашения, потому что по ней Украине придется уплатить частным кредиторам до $17,3 млрд в течение всего трех лет (2034−2036).
Что будет дальше
Дальше еще нужно, чтобы большинство держателей еврооблигаций эти условия поддержали (вряд ли здесь будут какие-нибудь сюрпризы). На это, а также на переоформление долгов, может уйти несколько месяцев.
А пока нас ждет много новостей о дефолте:
- В ближайшие часы/дни нам все международные рейтинговые агентства поставят «дефолтный» рейтинг.
- С первого августа правительство введет мораторий на выплату по еврооблигациям (или «объявит дефолт»).
Но ведь мы этого не боимся, потому что это такие процедурные моменты, которые мы должны пройти на пути к улучшению устойчивости украинского долга. Главное, что принципиальное соглашение по реструктуризации долга достигнуто.
Что в сухом остатке
1. Говорят, что вышли на параметры, соответствующие «устойчивости» украинского долга на среднесрочную перспективу, по оценке МВФ, так что можно считать, что это победа (оценка: 4 из 4).
2. Экономия на выплатах по обслуживанию и погашению внешнего долга $11,4 млрд в течение следующих трех лет (по данным Минфина) (оценка: 3 из 4):
Это хорошо, потому что каждый сэкономленный доллар — это большие возможности вложить в оборону Украины. Можно было бы и лучше, потому что план от МВФ предусматривал «потенциал» почти в $15 млрд экономии за этот период.
3. Реакция кредиторов (оценка: 3 из 4)
На данный момент, за один (неполный) день, еврооблигации Украины подорожали на 13−16%. Так что можно сказать, что в правительстве немного недожали, могли бы больших уступок требовать. Вот у той же Ганы облигации после объявления параметров реструктуризации даже немного подешевели (то есть, вероятно, у них условия оказались хуже, чем ожидали кредиторы).
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С другой стороны, после объявления условий реструктуризации украинских облигаций в 2015 году, в первый день эти бумаги выросли в цене на 21−28% (вот это уж точно многовато).
Реструктуризация — это не «игра с нулевой суммой», когда нужно по полной «отжать» оппонента. Здесь мы остались друзьями с кредиторами. Не зря Минфин настаивает, что данное соглашение «создаст условия для скорейшего возвращения Украины на международный рынок капитала, когда ситуация с безопасностью стабилизируется».
Вопрос только, очень ли нам нужен этот скорейший выход на международный рынок капитала. Потому что за последние 2,5 года мы получили от частных кредиторов почти $90 млрд, чего частные кредиторы за всю историю Украины не насобирали для нас…
Итак, в итоге получили 10 из 12 баллов.
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