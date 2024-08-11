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11 августа 2024, 10:43 Читати українською

Банк впервые выдал льготный кредит для ОСМД на покупку энергооборудования

Сенс Банк выдал кредит ОСМД в Виннице 1 млн грн сроком до 5 лет в рамках госпрограммы «Доступные кредиты 5−7−9» для энергогенерации. Это первый подобный кредит с момента старта программы, говорится на сайте финучреждения.

Сенс Банк выдал кредит ОСМД в Виннице 1 млн грн сроком до 5 лет в рамках госпрограммы «Доступные кредиты 5−7-9» для энергогенерации.

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«Сегодня мы подписали первое соглашение с ОСМД из города Винницы на предоставление кредитных средств для возведения солнечной электростанции мощностью 30 киловатт. Это первое ОСМД из более 39 тысяч зарегистрированных в Украине объединений, которому уже сегодня доступна полная энергетическая независимость», — отмечается в прессрелизе банка.

Первая вице-премьер-министр — министер экономики Юлия Свириденко в фейсбуке отметила, что для ОСМД и ЖСК программа действует в комбинации с программой «ГринДИМ», в пределах которой можно получить до 70% стоимости оборудования после его установки.

Как сообщалось, правительство с 20 июля запустило финансирование ОСМД и ЖСК в размере до 5 млн грн сроком до 5 лет под 7% годовых по программе «Доступные кредиты 5−7−9» для построения альтернативных источников энергии с целью обеспечения энергонезависимости, пишет Интерфакс- Украина.

Чтобы воспользоваться программой, нужно подать заявку в один из 46 банков, сотрудничающих с государством по программе «Доступные кредиты 5−7−9».

Помимо Сенс Банка над предоставлением таких кредитов уже работают Ощадбанк, банк «Восток», Приватбанк, Укргазбанк, «Глобус» и Скай Банк.

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Источник: Минфин
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