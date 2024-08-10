CEO Spotify получил $345 млн в прошлом году: ни один артист на платформе не заработал столько

Артисты в Spotify получают примерно $0,003 за одно прослушивание песни, в то же время генеральный директор компании Даниэль Эк за прошлый год получил $345 миллионов. Как пишет Consequence, ни один артист на платформе не заработал столько за свою карьеру, передает mezha.media.

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Для того чтобы получить $345 миллионов из стримов песен, артистам нужно 115 миллиардов прослушиваний на треках. Ближайший к этому показателю Drake, у которого среди всех его альбомов и синглов за 15 лет накопилось 100 миллиардов прослушиваний, и этого все еще недостаточно.

$0,003 — это приблизительная цена за один стрим. Уже хорошо известно, что Spotify имеет секретные соглашения с некоторыми артистами, которым платят больше других. Это может означать, что тот же Drake за свою карьеру смог получить от Spotify больше, чем гендиректор компании за год, но речь идет об одном из самых успешных артистов в мире.

В случае с менее популярными артистами, у которых нет миллиардов сдержек на своих песнях и не получавших специальных предложений от стриминговой платформы, все может быть хуже. Только из этой информации можно догадаться, что артисты, которые должны быть главной ценностью музыкального сервиса, ценятся меньше, чем его главный директор.