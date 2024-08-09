Банки назвали причины отказов по программе «еОселя»

Общие объемы выданных по программе «еОселя» ипотек по состоянию на начало августа 2024 года составили 18,8 млрд гривен. Об этом пишет Liga.net.

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Руководитель департамента залогового кредитования государственного Приватбанка Владислав Королев рассказал, что на кредит по программе «еОселя» ежемесячно в банк поступает более 9000 заявок. Из них — предварительно положительно принятых решений около 52%.

«Для принятия решения банк интересует платежеспособность клиента и кредитную нагрузку, а текущая кредитная история имеет непосредственное влияние на решение. Клиент, имевший выходы на просрочку по предыдущим кредитам или же просрочку на момент подачи заявки, не может быть прокредитован, не закрыв текущие задолженности», — говорит Владислав Королев.



В Ощадбанке рассказали, что статистически два поступающих к ним запроса из трех удовлетворяются, и банк выдает ипотечный кредит.

«Часто причины отказа — негативная кредитная история и недостаточный доход. Однако специалисты Ощадбанка индивидуально работают с каждым запросом, ведь мы стремимся помочь решить жилищные проблемы наибольшего количества украинцев», — отмечают в пресс-службе Ощада.

В целом банками-участниками программы «еОселя» за первое полугодие текущего года выдано 5505 кредитов на 9,4 млрд гривен.

Наибольшее количество кредитов по программе «еОселя» банки выдают для Киева и Киевской области. На столичный регион приходится более 45% кредитов.