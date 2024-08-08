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8 августа 2024, 18:02 Читати українською

В Украине цены на картофель достигли максимума за пять сезонов

Украинский картофель продолжает дорожать. В настоящее время он стоит в пределах 13−18 грн/кг ($0,32−0,44 /кг), что в среднем на 20% дороже, чем в конце прошлой рабочей недели. Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit.

Украинский картофель продолжает дорожать.
Фото: pixabay.com

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Отмечается, что, несмотря на повышение цен, спрос на картофель на украинском рынке остается достаточно высоким.

Причины роста цен

Очередное повышение цен на картофель было обусловлено рядом причин. В первую очередь это было связано с сокращением поставок из хозяйств, поскольку из-за засухи в ряде регионов производители вынуждены были приостановить уборочные работы.

Кроме того, продавцы говорили о немногочисленном предложении продукции высокого качества, что также оказывало поддержку ценам.

Аналитики отметили, что уже сегодня цены на картофель в Украине в среднем на 82% выше, чем в первой половине августа 2023 года. Тогда отгрузка этой продукции происходила не дороже 10 грн/кг ($0,24/кг).

Более того, нынешние цены на один из основных продуктов для украинцев являются самыми высокими, как минимум за последние 5 сезонов.

При этом, учитывая активные темпы сбыта картофеля, многие украинские фермеры заявляют о своем намерении уже на следующей неделе осуществить очередные попытки повысить цены в этом сегменте.

Напомним

«Минфин» писал, что с начала текущей недели цены на арбузы в Украине уже снизились на треть.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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