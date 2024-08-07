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7 августа 2024, 14:52 Читати українською

Украинцы начали перевкладываться в бессрочные депозиты — эксперт

Украинцы чаще перевкладывают деньги с депозитов на бессрочные счета. О наличии такой тенденции «Минфину» сообщила директор по маркетингу Юнекс Банка Алина Компанец.

Украинцы чаще перевкладывают деньги с депозитов на бессрочные счета.
Фото:depositphotos

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Какие вклады выбирают украинцы

По ее словам, если в начале года доля средств по требованию в остатках средств физических лиц составляла около 13−14%, сейчас она выросла до примерно 20%.

Предложение по бессрочным вкладам на рынке невелико. К примеру, среди 46 банков-участников депозитных обзоров «Минфина» такие возможности предлагают только 6 малых банков и 11 крупных финучреждений (разброс ставок от 0,01% до 6% годовых).

«В общем, хорошо, если банк начисляет хоть какие-то проценты на остатки на карточном счете. Еще лучше, когда они достигают 5−8% годовых в гривне — такие предложения можно найти на рынке. Но если смотреть на общую статистику по рынку, то оказывается, что больше свободной ликвидности населения хранятся в крупнейших банках, которые либо вообще не начисляют процентов на on-call средства, либо предлагают очень скромные проценты», — объясняет Компанец.

Такую стратегию вряд ли можно считать оптимальной, считает эксперт.

«А объяснить этот феномен можно разве что полным отсутствием интереса к пассивному заработку на банковских процентах у значительной части граждан», — резюмирует Компанец.

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Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Vadim531
Vadim531
7 августа 2024, 15:01
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У меня по кредо 8 процентов на безсрочный счет капает, но вроде как только для фопов у них этот пакет действует. Я вобщем доволен, что можна разместить, а потом забрать в любое время хотя и хотелось бы чуть больше процента, но все-таки это лучше чем депо на 3 месяца когда курс скачет как бешеный. Правда еще год назад слышал что-то ли в Правексе или Пивденном были аналогичные пакеты, но с 9 процентами годовых, не знаю правда ли и есть ли такое сейчас у них
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