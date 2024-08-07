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7 августа 2024, 12:41 Читати українською

В Нацбанке обеспокоены массовой блокировкой платежей иностранными банками в прифронтовых регионах

Нацбанк рекомендовал украинским банкам способствовать решению проблем с расчетами по внешнеэкономическим контрактам клиентов, зарегистрированных на территории частично оккупированных россией областей. Регулятор направил письмо в банки и банковские ассоциации, сообщает пресс-служба регулятора.

Нацбанк рекомендовал украинским банкам способствовать решению проблем с расчетами по внешнеэкономическим контрактам клиентов, зарегистрированных на территории частично оккупированных россией областей.

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Проблемы с операциями

Предприниматели жалуются, что иностранные банки блокируют операции с участием юридических лиц, зарегистрированных на территории Запорожской, Херсонской, Донецкой и Луганской областей, независимо от того, находится ли соответствующий населенный пункт под временной оккупацией или под контролем Украины. Иностранные банки объясняют это тем, что у них нет достоверного источника данных о статусе таких территорий Украины.

Учитывая это, Нацбанк рекомендовал украинским банкам проводить дополнительную коммуникацию по этому вопросу с иностранными банками.

При этом в НБУ признают, что в большинстве своем иностранные банки не детализируют основание для блокирования или отказа от проведения операции, объясняя это требованиями внутренней политики и процедур комплаенса, но основанием для этого могут быть санкционные ограничения.

Что предлагает НБУ

Нацбанк рекомендовал украинским банкам перед инициированием платежа объяснять иностранным финучреждениям содержание операции и предоставлять дополнительную информацию или документы по украинской компании.

Кроме того, банки должны детализировать платежные сообщения, отмечая в соответствующих полях информацию о подконтрольности Украине населенного пункта, где зарегистрирован клиент-плательщик.

В случае блокирования средств украинским банкам советуют обратиться в заблокировавший платеж банк по выяснению оснований отказа и согласования объема дополнительной информации, необходимой иностранному банку для совершения операции.

Предыстория

Напомним, что американский краудфандинговый сервис Buy Me a Coffee прекращает обслуживать пользователей из Украины, объясняя это антироссийскими санкциями. В службе техподдержки объяснили, что больше не будут обслуживать украинские аккаунты из-за того, что «20% территории Украины подпадают под действие санкций», а сотрудникам тяжело следить за их соблюдением.

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Источник: Минфин
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