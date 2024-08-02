Сервис для сбора донатов Buy Me a Coffee прекращает обслуживать украинцев из-за того, что часть нашей территории под оккупацией

Американская компания Buy Me a Coffee обновила свои правила и перестает предоставлять полноценный сервис для пользователей из Украины. Об этом сообщают в соцсетях украинцы, столкнувшиеся с проблемами при выводе средств, пишет dev.ua.

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В ответ на трудности с выводом собранных средств в службе техподдержки сервиса объяснили, что больше не будут обслуживать украинские аккаунты из-за того, что «20% территории Украины подпадают под действие санкций».

«В связи с недавними изменениями в политике и усложнением законодательных требований и санкций, мы больше не принимаем новых создателей (контента, — ред.) из Украины. Мы понимаем, что это может вас разочаровать, и искренне извиняемся за любые неудобства, которые это может повлечь за собой», — сообщила представительница Buy Me a Coffee.

По ее словам, это решение обусловлено разными факторами, в частности «необходимостью соответствовать строгим стандартам законодательных требований» (compliance).

«Поскольку примерно 20% территории Украины подпадает под действие санкций, стало очень сложно точно проверять и контролировать местоположения, что создает значительные риски ошибок», — объясняют в техподдержке сервиса Buy Me a Coffee.

Buy Me a Coffee стала одной из самых популярных платформ по сбору донатов после скандала с сервисом Patreon, заблокировавшим аккаунты фонда «Вернись живым», а впоследствии и волонтера и активиста Сергея Стерненко, объяснив это недопустимостью «финансирования милитарных целей».