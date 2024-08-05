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5 августа 2024, 12:00 Читати українською

Украина получила грант от США на $3,9 миллиарда

Украина получила $3,9 млрд безвозвратного гранта от США через Всемирный банк. Об этом в телеграм-канале написал премьер-министр Денис Шмыгаль.

Украина получила $3,9 млрд безвозвратного гранта от США через Всемирный банк.
Фото:depositphotos

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Что известно

«Эти средства помогут в финансировании приоритетных расходов бюджета как зарплаты учителей, медиков и спасателей, социальных пособий», — написал Шмыгаль.

Это первый транш прямой бюджетной поддержки Соединенных Штатов в 2024 году. В целом, Украина в этом году получит от США $7,8 млрд прямой бюджетной помощи, что позволит уверенно пройти этот финансовый период.

«Благодарно Правительству США за солидарность с Украиной. $3,9 млрд — безвозвратная финансовая помощь — является чрезвычайно важным вкладом в поддержку Госбюджета Украины во время сопротивления полномасштабной агрессии рф. Грант поможет Правительству Украины возместить приоритетные расходы социальной и гуманитарной сферы», — отметил министр финансов Украины Сергей Марченко.

Прямая бюджетная поддержка от США с февраля 2022 года составила почти $27 млрд. Это крупнейшая финансовая помощь Украине среди всех стран мира.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 5

+
+65
Игорь УА
Игорь УА
5 августа 2024, 12:16
#
Дякую тобі Боже, що дав Україні таких щедрих братів та союзників!
+
+110
bonv
bonv
5 августа 2024, 12:23
#
Респект США за підтримку України!
+
+45
YakovBoricov
YakovBoricov
5 августа 2024, 13:17
#
Дякуємо!
+
+47
kievpol
kievpol
5 августа 2024, 14:32
#
Поліція і тцкуни поки з зарплатнею ще будуть, дякуємо США :)
+
+15
KingSalmon
KingSalmon
5 августа 2024, 15:16
#
Головне зараз робити СПРАВЖНІ реформи, а не їх імітацію, тоді й в подальшому Україні допомагатимуть
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