Украина получила грант от США на $3,9 миллиарда

Украина получила $3,9 млрд безвозвратного гранта от США через Всемирный банк. Об этом в телеграм-канале написал премьер-министр Денис Шмыгаль.

►Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Что известно

«Эти средства помогут в финансировании приоритетных расходов бюджета как зарплаты учителей, медиков и спасателей, социальных пособий», — написал Шмыгаль.

Это первый транш прямой бюджетной поддержки Соединенных Штатов в 2024 году. В целом, Украина в этом году получит от США $7,8 млрд прямой бюджетной помощи, что позволит уверенно пройти этот финансовый период.

«Благодарно Правительству США за солидарность с Украиной. $3,9 млрд — безвозвратная финансовая помощь — является чрезвычайно важным вкладом в поддержку Госбюджета Украины во время сопротивления полномасштабной агрессии рф. Грант поможет Правительству Украины возместить приоритетные расходы социальной и гуманитарной сферы», — отметил министр финансов Украины Сергей Марченко.