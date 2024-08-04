В Украине официально появится новая профессия

Национальное агентство квалификаций одобрило профессиональный стандарт «Оператор по поиску взрывоопасных предметов (деминер)». Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики.

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«До сих пор у нас не было профессионального стандарта деминер. Фактически операторы были вынуждены самостоятельно готовить специалистов для гуманитарного разминирования по собственным разработанным программам», — заявил заместитель Министра экономики Украины Игорь Безкаравайный.

По его словам, наличие профессионального стандарта, который отвечает международным требованиям (IMAS — International Mine Action Standards), создает единые правила для всех и существенно расширяет возможности для обучения деминеров.

Это позволит привлечь к гуманитарному разминированию ветеранов, которые после обучения смогут работать как у украинских операторов противоминной деятельности, так и международных.

После утверждения стандарта будет проведен ряд мер по введению в правовое поле новой профессии: присвоение кода, упорядочение оплаты труда.

А также на базе профессионального стандарта будет разработан соответствующий образовательный стандарт. Это позволит после получения аккредитации от МОН выпускать дипломированных деминеров наравне с другими профессиями.

Утвержденный профессиональный стандарт, отвечающий требованиям IMAS, позволит специалистам, имеющим международный сертификат, подтвердить свою квалификацию в Украине.

Это также означает, что украинские деминеры, которые пройдут обучение по новому стандарту, также смогут работать в международных компаниях без необходимости начинать обучение с самого начала.

Пять уровней подготовки