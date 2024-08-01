россия задолжала Венгрии $74 миллиона, но кабинет Орбана молчит

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
Страхование жилья от шахедов
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Новости криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаСтрахование жилья от шахедовКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобиржНовости криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаСтрахование жилья от шахедовКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобиржНовости криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

1 августа 2024, 13:06 Читати українською

россия задолжала Венгрии $74 миллиона, но кабинет Орбана молчит

Российский Международный инвестиционный банк (МИБ) должен Венгрии $74 млн и будапештский дворец, расположенный в престижном районе Цепного моста. Однако венгерское правительство, похоже, ничего не делает, чтобы вернуть деньги и активы. Об этом сообщает Daily News Hungary.

Российский Международный инвестиционный банк (МИБ) должен Венгрии $74 млн и будапештский дворец, расположенный в престижном районе Цепного моста.
Фото: pixabay.com

Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Чехия приняла все юридические меры, чтобы вернуть свои деньги, которые застряли в российском МИБе после выхода банка из Восточной Европы. По крайней мере, так сообщили в их министерстве финансов. Венгерское правительство не следует этому примеру.

Банк призвал все бывшие европейские страны оказывать давление на американцев и Брюссель, чтобы они отменили антироссийские санкции. В результате они смогут вернуть свои долги.

К примеру, если кабинет Орбана хочет вернуть свои деньги, он должен убедить администрацию Байдена отменить санкции против Москвы. Это конечно невозможно, хотя кабинет Орбана регулярно критикует санкции и держит кулаки за Трампа.

Читайте также: Венгрия тайно ссудила 1 миллиард евро у китайских банков — СМИ

Троянский конь русских

Российский международный инвестиционный банк начал работу еще до полномасштабного вторжения России в Украину и торжественно открыл свое новое представительство в феврале 2021 года.

После начала полномасштабного вторжения европейские государства оставили его один за другим. Последней это сделала Венгрия в апреле 2022 с 25,26% акций. Это произошло после того, как США ввели санкции против венгерского руководителя российского банка, бывшего вице-президента Имре Ласлоцкого.

Американское правительство, его представитель в Будапеште, посол Дэвид Прессман, и некоторые из их западных союзников всегда считали МИБ троянским конем российского диктатора владимира путина в Европе. Банк покинул Венгрию после санкций США и ЕС, заявив, что его деятельность на континенте стала невозможна.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан встретился с Путиным в начале июля в Москве в рамках его так называемой мирной миссии. На следующей и совместной пресс-конференции они не упоминали о МИБе и его долге перед Венгрией.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 1

+
0
Tido oss
Tido oss
1 августа 2024, 13:21
#
Украина должна всему миру нах нам рашисти?
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 16 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами