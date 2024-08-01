Российский Международный инвестиционный банк (МИБ) должен Венгрии $74 млн и будапештский дворец, расположенный в престижном районе Цепного моста. Однако венгерское правительство, похоже, ничего не делает, чтобы вернуть деньги и активы. Об этом сообщает Daily News Hungary.

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Чехия приняла все юридические меры, чтобы вернуть свои деньги, которые застряли в российском МИБе после выхода банка из Восточной Европы. По крайней мере, так сообщили в их министерстве финансов. Венгерское правительство не следует этому примеру.

Банк призвал все бывшие европейские страны оказывать давление на американцев и Брюссель, чтобы они отменили антироссийские санкции. В результате они смогут вернуть свои долги.

К примеру, если кабинет Орбана хочет вернуть свои деньги, он должен убедить администрацию Байдена отменить санкции против Москвы. Это конечно невозможно, хотя кабинет Орбана регулярно критикует санкции и держит кулаки за Трампа.

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Троянский конь русских

Российский международный инвестиционный банк начал работу еще до полномасштабного вторжения России в Украину и торжественно открыл свое новое представительство в феврале 2021 года.

После начала полномасштабного вторжения европейские государства оставили его один за другим. Последней это сделала Венгрия в апреле 2022 с 25,26% акций. Это произошло после того, как США ввели санкции против венгерского руководителя российского банка, бывшего вице-президента Имре Ласлоцкого.

Американское правительство, его представитель в Будапеште, посол Дэвид Прессман, и некоторые из их западных союзников всегда считали МИБ троянским конем российского диктатора владимира путина в Европе. Банк покинул Венгрию после санкций США и ЕС, заявив, что его деятельность на континенте стала невозможна.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан встретился с Путиным в начале июля в Москве в рамках его так называемой мирной миссии. На следующей и совместной пресс-конференции они не упоминали о МИБе и его долге перед Венгрией.