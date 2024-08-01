Биткоин упал ниже $64 000, сложность BTC-майнинга обновила исторический максимум: что нового на рынке

Биткоин упал ниже $64 000 на фоне решения ФРС по процентной ставке

Вчера, 31 июля, Федеральная резервная система (ФРС) США оставила ставки на уровне 5,25−5,5%. Это максимальное значение за последние 23 года.

В течение дня 31 июля биткоин торговался на уровне выше $66 000, но после оглашения решения ФРС его цена пошла вниз, достигнув 1 августа $63 584. Об этом свидетельствуют данные CoinMarketCap.

К моменту написания новости актив торгуется на уровне $64 400. За сутки цена BTC упала на 3%. Большинство криптовалют с наибольшей капитализацией также продемонстрировали падение за последние 24 часа. Наибольшее падение у Solana — 7,61%.

Команда Worldcoin запустила сервис верификации World ID в Австрии

Служба цифровой верификации World ID стала доступна жителям Австрии. О запуске услуг в одной из стран Европы сообщили представители криптовалютного проекта Worldcoin.

В релизе говорится о том, что организация Worldcoin Foundation запустила протокол идентификации World ID, что позволяет доказать реальность и уникальность личности. 31 июля 2024 г. компания установила сканеры Orb в нескольких местах австрийской столицы Вены.

Все желающие в возрасте 18 лет и старше могут присоединиться к 6,3 млн пользователей в мире, успешно прошедших сканирование World ID, отметили разработчики.

Австрия стала следующей страной после Германии, принявшей участие в развертывании сети Worldcoin.

Следует отметить, что проект столкнулся с регуляторным давлением в ряде европейских стран. В Испании деятельность Worldcoin была ограничена до конца 2024 года или до завершения расследования. В соседней Португалии временно запретили сбор биометрических данных устройствами Orb.

Децентрализованная криптобиржа ZKX прекратила работу

Децентрализованная криптовалютная биржа (DEX) на базе блокчейнов Ethereum и Starknet, позволяющая торговать фьючерсами, прекратила работу. Об этом сообщил ее основатель Эдуард Джубани Ту.

По его словам, активность пользователей была минимальной. Объемы торговли значительно снизились, а ежедневный доход может покрыть только часть расходов на облачные серверы.

«Этот недостаток не позволяет покрывать зарплату и другие основные операционные расходы. Несмотря на все усилия маркетмейкеров, высокие ежемесячные выплаты превысили наши доходы», — отметил он.

Кроме того, основатель биржи добавил, что текущая стоимость токена ZKX не позволяет стабильно поддерживать протокол. Также он признал неудачное проведение TGE (Token Generation Event). По его словам, рынок недооценивает проделанную работу и созданную инфраструктуру.

Сложность биткоин-майнинга обновила исторический максимум

31 июля 2024 года сложность майнинга биткоина обновила исторический максимум и достигла отметки в 90,67T. С последней даты смены показатель вырос на 10,50%, по данным BTC.com.

Средний хешрейт в сети биткоина составляет 635,34 EH/s.

Сложность майнинга определяет необходимую совокупную мощность оборудования для добычи криптовалюты. Если показатель увеличился, то это может свидетельствовать о том, что активность среди майнеров возрастает, и наоборот.