В июле в общий фонд государственного бюджета поступило более 120 миллиардов

По оперативным данным, в июле 2024 года в общий фонд государственного бюджета поступило 120,3 млрд грн налогов, сборов и обязательных платежей. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

По итогам июля поступления платежей от Государственной налоговой службы составили 67,2 млрд грн, в том числе:

23,7 млрд грн — налог на добавленную стоимость (собрано 34,3 млрд грн, возмещено — 10,6 млрд грн);

19,6 млрд грн — налог на доходы физических лиц и военный сбор;

12,7 млрд грн — акцизный налог;

5,4 млрд грн — налог на прибыль предприятий;

4,9 млрд грн — рентная плата.

Платежи от Гостаможслужбы поступили в объеме 47,9 млрд грн.

Выполнение месячной росписи доходов общего фонда госбюджета, по оперативным данным, составляет около 105%.

Читайте также: В первом полугодии на оборону ушла половина расходов госбюджета (инфографика)

В целом, по оперативным данным по итогам июля 2024 года в общий и специальный фонды государственного бюджета поступило 165,7 млрд грн налогов, сборов и других платежей.

Кроме того, около 40,3 млрд грн (по состоянию на 30 июля) в виде ЕСВ поступило в фонды пенсионного и социального страхования.