По оперативным данным, в июле 2024 года в общий фонд государственного бюджета поступило 120,3 млрд грн налогов, сборов и обязательных платежей. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.
В июле в общий фонд государственного бюджета поступило более 120 миллиардов
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По итогам июля поступления платежей от Государственной налоговой службы составили 67,2 млрд грн, в том числе:
- 23,7 млрд грн — налог на добавленную стоимость (собрано 34,3 млрд грн, возмещено — 10,6 млрд грн);
- 19,6 млрд грн — налог на доходы физических лиц и военный сбор;
- 12,7 млрд грн — акцизный налог;
- 5,4 млрд грн — налог на прибыль предприятий;
- 4,9 млрд грн — рентная плата.
Платежи от Гостаможслужбы поступили в объеме 47,9 млрд грн.
Выполнение месячной росписи доходов общего фонда госбюджета, по оперативным данным, составляет около 105%.
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В целом, по оперативным данным по итогам июля 2024 года в общий и специальный фонды государственного бюджета поступило 165,7 млрд грн налогов, сборов и других платежей.
Кроме того, около 40,3 млрд грн (по состоянию на 30 июля) в виде ЕСВ поступило в фонды пенсионного и социального страхования.
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