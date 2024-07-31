App Store заблокировал 50 мобильных приложений, доступность которых на территории Украины нарушает требования национального законодательства. Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации.
Борьба с лудоманией: App Store заблокировал 50 приложений с нелегальными онлайн-казино
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Отмечается, что блокирование нелегальных онлайн-казино поможет бороться с лудоманией и будет предотвращать развитие зависимости у несовершеннолетних украинцев.
«Приложения с азартными играми без лицензий не отслеживают, пользуются ли ими люди с игровой зависимостью или даже дети», — подчеркнули в министерстве.
Ранее министерство обратилось к Apple и Google для удаления из маркеров нелегальных украинских онлайн-казино.
Напомним
«Минфин» писал, что с начала 2024 года реестр лудоманов вырос в два раза. Сейчас в нем находится более 7,8 тысячи украинцев.
С 25 июля 2024 года финансовым учреждениям запрещено выдавать потребительские кредиты попавшим в Реестр лудоманам.
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