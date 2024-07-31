В Украине выросли долги за коммуналку. Где живет больше всего должников (исследование)

С начала полномасштабного вторжения долгов за коммуналку увеличилось на треть по данным Единого реестра должников. Больше всего неплательщиков сосредоточено в Днепропетровской и Харьковской областях. Об этом говорится в данных Опендатабот.

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Рост долгов

В настоящее время в Украине насчитывается 701 тыс. производств о взыскании долгов за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ). С начала полномасштабной войны долгов увеличилось на 37%. Так, по состоянию на февраль 2022 года в реестре было 512,359 производства из-за неуплаты коммунальных услуг.

В начале года в Едином реестре должников насчитывалось 659684 долгов за коммуналку. За полгода их количество выросло на 6,3% и достигло 701 051 производств.

Где живет больше должников

Больше всего должников проживает в Днепропетровской области — более 100 тыс. производств или 14,3% от общего количества. Далее по рейтингу Харьковская и Донецкая область — 94,8 тыс. и 79,7 тыс. соответственно.

36,9% всех долгов составляет неуплата за отопление — 258,8 тыс. На втором со значительным отрывом находятся долги за водоснабжение — 18,6% или 130,2 тыс. А замыкают тройку нарушения в плате долги за свет — 67,9 тыс. или 9,7%.

За какие еще коммунальные услуги задолжали украинцы:

Жилищное обслуживание — 67,1 тыс. или 9,6%;

Газоснабжение — 59,7 тыс. или 8,5%;

Вывоз отходов — 7,6 тыс. или 1,1%;

Еще в 15,6% случаев определить сферу взыскателя не удалось. Это около 109 тыс. долгов.

Напомним

С начала полномасштабной войны в Украине действовал мораторий на принудительное взыскание и отключение от сетей должников по коммуналке. В 2024 году этот мораторий был отменен.

В настоящее время ограничение действует только в случае, если здание потребителя было повреждено в результате военных (боевых) действий.