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31 июля 2024, 11:44 Читати українською

В Украине выросли долги за коммуналку. Где живет больше всего должников (исследование)

С начала полномасштабного вторжения долгов за коммуналку увеличилось на треть по данным Единого реестра должников. Больше всего неплательщиков сосредоточено в Днепропетровской и Харьковской областях. Об этом говорится в данных Опендатабот.

С начала полномасштабного вторжения долгов за коммуналку увеличилось на треть по данным Единого реестра должников.
Фото:depositphotos

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Рост долгов

В настоящее время в Украине насчитывается 701 тыс. производств о взыскании долгов за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ). С начала полномасштабной войны долгов увеличилось на 37%. Так, по состоянию на февраль 2022 года в реестре было 512,359 производства из-за неуплаты коммунальных услуг.

В начале года в Едином реестре должников насчитывалось 659684 долгов за коммуналку. За полгода их количество выросло на 6,3% и достигло 701 051 производств.

Где живет больше должников

Больше всего должников проживает в Днепропетровской области — более 100 тыс. производств или 14,3% от общего количества. Далее по рейтингу Харьковская и Донецкая область — 94,8 тыс. и 79,7 тыс. соответственно.

36,9% всех долгов составляет неуплата за отопление — 258,8 тыс. На втором со значительным отрывом находятся долги за водоснабжение — 18,6% или 130,2 тыс. А замыкают тройку нарушения в плате долги за свет — 67,9 тыс. или 9,7%.

За какие еще коммунальные услуги задолжали украинцы:

  • Жилищное обслуживание — 67,1 тыс. или 9,6%;
  • Газоснабжение — 59,7 тыс. или 8,5%;
  • Вывоз отходов — 7,6 тыс. или 1,1%;
  • Еще в 15,6% случаев определить сферу взыскателя не удалось. Это около 109 тыс. долгов.

Напомним

С начала полномасштабной войны в Украине действовал мораторий на принудительное взыскание и отключение от сетей должников по коммуналке. В 2024 году этот мораторий был отменен.

В настоящее время ограничение действует только в случае, если здание потребителя было повреждено в результате военных (боевых) действий.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 3

+
+56
PROFAN goncharuk
PROFAN goncharuk
31 июля 2024, 11:55
#
Треба збільшити інші тарифи , електроенргіїї по 4,35 малувато і ситуація покращиться (міністр фінансів такоїж думки -коли не вистачає грошей треба ЗБІЛЬШУВАТИ) https://minfin.com.ua/ua/2024/07/31/132193262/
+
+41
chc788
chc788
31 июля 2024, 11:56
#
Хочете казну поповните піднімаючи тарифи. Ну …ну. З тим одночасно піднімуться борги за комуналку.
+
0
Vlad98
Vlad98
31 июля 2024, 12:09
#
Треба передати в ДВС. Там швиденько ці штрафи множать на два, блокують рахунки і реалізують цю нерухомість, за копійки.
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