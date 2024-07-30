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30 июля 2024, 14:16 Читати українською

єОселя: С начала года украинцы взяли льготные кредиты на 9,2 млрд грн

С начала года по программе доступных кредитов єОселя выдано 5 408 кредитов на сумму 9,2 млрд грн. Всего за все время действия программы более 11,7 тысячи украинских семей смогли приобрести новое жилье, получив кредиты на сумму более 18,6 млрд грн. Об этом сообщила заместитель Министра экономики Украины Надежда Бигун.

С начала года по программе доступных кредитов єОселя выдано 5 408 кредитов на сумму 9,2 млрд грн.
Фото: depositphotos

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Доступное жилье

«С начала 2024 года более 5,4 тысячи семей получили доступные кредиты на жилье. Подавляющее большинство оформивших кредит под 3% годовых — это военнослужащие ВСУ по контракту и силовики. Ипотеку под 3% получают также учителя, медики и ученые. Этой программой могут воспользоваться другие категории граждан, для которых процентная ставка составляет 7%», — отметила Бигун.

В частности, с начала года кредиты получили:

  • Военнослужащие и силовики — 2791
  • Категория «Другие граждане» под 7 % — 1372
  • Педагоги — 405
  • Медики — 401
  • Ветераны под 7% — 167
  • ВПЛ под 7% — 154
  • Ученые — 118

Читайте: Новые налоги с продажи жилья: будем платить больше или пойдем в схемы

С начала года 3927 кредитов выдали на приобретение жилья на вторичном рынке, 1481 — на жилье первой продажи, из которых 309 — на стадии строительства. Также по программе есть обитель украинцы приобрели 267 частных домов.

За прошедшую неделю 137 украинских семей оформили кредиты на 243 млн грн. Среди них кредиты под кредиты под 3% получили:

  • 77 военнослужащих и силовиков;
  • 13 педагогов;
  • 12 медиков;
  • 3 ученых;

Кредиты под 7% получили:

  • 31 украинцев без собственного жилья;
  • 1 ВПЛ.

Страхование жилья от последствий «прилета»

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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