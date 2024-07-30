єОселя: С начала года украинцы взяли льготные кредиты на 9,2 млрд грн

С начала года по программе доступных кредитов єОселя выдано 5 408 кредитов на сумму 9,2 млрд грн. Всего за все время действия программы более 11,7 тысячи украинских семей смогли приобрести новое жилье, получив кредиты на сумму более 18,6 млрд грн. Об этом сообщила заместитель Министра экономики Украины Надежда Бигун.

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Доступное жилье

«С начала 2024 года более 5,4 тысячи семей получили доступные кредиты на жилье. Подавляющее большинство оформивших кредит под 3% годовых — это военнослужащие ВСУ по контракту и силовики. Ипотеку под 3% получают также учителя, медики и ученые. Этой программой могут воспользоваться другие категории граждан, для которых процентная ставка составляет 7%», — отметила Бигун.

В частности, с начала года кредиты получили:

Военнослужащие и силовики — 2791

Категория «Другие граждане» под 7 % — 1372

Педагоги — 405

Медики — 401

Ветераны под 7% — 167

ВПЛ под 7% — 154

Ученые — 118

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С начала года 3927 кредитов выдали на приобретение жилья на вторичном рынке, 1481 — на жилье первой продажи, из которых 309 — на стадии строительства. Также по программе есть обитель украинцы приобрели 267 частных домов.

За прошедшую неделю 137 украинских семей оформили кредиты на 243 млн грн. Среди них кредиты под кредиты под 3% получили:

77 военнослужащих и силовиков;

13 педагогов;

12 медиков;

3 ученых;

Кредиты под 7% получили: