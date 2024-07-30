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30 июля 2024, 11:51 Читати українською

Сентябрь-октябрь есть шанс пройти без отключений света: чего ждать зимой

Начиная с прошлой недели, существенно сокращается масштаб отключений электроэнергии, и ближайшие месяцы есть шанс полностью провести со светом. Сколько еще будет восстановлено генерации и какая ситуация ожидается зимой, в колонке для delo.ua рассказал руководитель программы «Энергетика» аналитического центра Украинский институт будущего Адриан Прокип. «Минфин» публикует ключевые тезисы.

Начиная с прошлой недели, существенно сокращается масштаб отключений электроэнергии, и ближайшие месяцы есть шанс полностью провести со светом.

Причин улучшения ситуации со светом несколько: сокращение потребления вследствие спада жары, вывод из ремонта дополнительного атомного энергоблока (один из блоков Энергоатом вывел из ремонта на две недели раньше срока), а также усилий всех энергетиков по ремонту всех электростанций, в частности, тепловых.

Вскоре, где-то в августе, мы войдем в период, когда будет больше доступных мощностей, а, соответственно, и масштабы отключений будут несколько меньше. В сентябре-октябре есть даже шанс жить без отключений: если погода будет умеренной, то и потребление будет относительно ниже (при условии, что не потеряем дополнительные мощности из-за новых обстрелов). При этом солнечная генерация, на которую сегодня приходится около 20% всего суточного производства электроэнергии, все еще будет обеспечивать достаточно высокие объемы производства электроэнергии. Однако надо помнить, что любой обстрел, жара (что приведет к росту потребления), или, наоборот, облачная погода (что приведет к падению производства солнечными электростанциями) может усугубить ситуацию.

Последние недели также показательные относительно того, как мы будем проходить зиму. У энергетических компаний есть планы обновления мощностей. Начиная с весны, мы потеряли более 9 ГВт генерирующих мощностей — более половины зимнего потребления, и в основном это тепловые и гидроэлектростанции. Укргидроэнерго планирует к зиме восстановить 1 ГВт мощностей.

К началу 2024 года тепловые мощности ДТЭК составляли около 4,5 ГВт (по сравнению с более чем 6 ГВт на момент полномасштабного вторжения), а с марта 2024 года все станции были атакованы почти 200 раз. Сейчас компания ориентируется на то, чтобы восстановить большую часть поврежденных мощностей. Кроме этого, Энергоатом к зиме отремонтирует все блоки и по факту в работе будет находиться около 7,5 ГВт. Промышленные потребители активно пытаются обеспечить свои потребности в электроэнергии, строя собственную генерацию: к зиме они вполне способны построить 1 ГВт газовой генерации.

Однако и производство солнечных электростанций будет минимальным, а спрос вырастет почти на треть от летних показателей. В базовом сценарии масштаб отключений зимой может быть примерно таким же, как в июле, или чуть легче.

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Однако делать точные прогнозы о масштабах отключений зимой — дело крайне неблагодарное. Ситуация будет зависеть в первую очередь от обстрелов и возможных поражений. А потери от обстрелов будут напрямую зависеть от наличия и достаточности систем противовоздушной обороны. В любом случае, следующая зима будет не легче, чем зима 2022−23 годов.

Автор:
Прокип Адриан
Руководитель программы «Энергетика» аналитического центра Украинский институт будущего Прокип Адриан
Источник: Минфин
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