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29 июля 2024, 17:44 Читати українською

В Украине предлагают перейти на другую систему классификации предпринимательства

В Украине предлагают поделить предпринимателей на 5 новых категорий по сегментному подходу в противовес секторальному, которым пользуются сейчас. Об этом сообщает пресс-служба комитета Верховной Рады Украины по вопросам экономического развития.

В Украине предлагают поделить предпринимателей на 5 новых категорий по сегментному подходу в противовес секторальному, которым пользуются сейчас.

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Нормативно-правовое регулирование, по мнению инициаторов соответствующих законодательных изменений, должно включать следующие категории экономических бизнес-субъектов:

  • самозанятые, в состав которых должны входить предприниматели, ведущие индивидуальную трудовую деятельность (ИТД) и независимую профессиональную деятельность (НПД);
  • платформно занятые, то есть взаимодействующие с цифровыми платформами;
  • семейное предпринимательство;
  • микропредпринимательство (микробизнес);
  • малое предпринимательство (малый бизнес).

Все вышеперечисленные категории экономических субъектов относятся к сектору МПБ (микро, малому и среднему бизнесу).

Целью изменений нормативного регулирования ведения бизнеса является, по мнению инициаторов этого процесса, предоставление некоторым категориям дополнительных преференций.

Это должно относиться к таким категориям, как самозанятые, платформозанятые лица и семейные бизнесы.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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+15
bonv
bonv
29 июля 2024, 19:40
#
Більше бабла з народу збити щоб українці стали ще біднішими, а нелохи з непрофанами жирували на податках.
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