В Украине предлагают поделить предпринимателей на 5 новых категорий по сегментному подходу в противовес секторальному, которым пользуются сейчас. Об этом сообщает пресс-служба комитета Верховной Рады Украины по вопросам экономического развития.
В Украине предлагают перейти на другую систему классификации предпринимательства
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Нормативно-правовое регулирование, по мнению инициаторов соответствующих законодательных изменений, должно включать следующие категории экономических бизнес-субъектов:
- самозанятые, в состав которых должны входить предприниматели, ведущие индивидуальную трудовую деятельность (ИТД) и независимую профессиональную деятельность (НПД);
- платформно занятые, то есть взаимодействующие с цифровыми платформами;
- семейное предпринимательство;
- микропредпринимательство (микробизнес);
- малое предпринимательство (малый бизнес).
Все вышеперечисленные категории экономических субъектов относятся к сектору МПБ (микро, малому и среднему бизнесу).
Целью изменений нормативного регулирования ведения бизнеса является, по мнению инициаторов этого процесса, предоставление некоторым категориям дополнительных преференций.
Это должно относиться к таким категориям, как самозанятые, платформозанятые лица и семейные бизнесы.
Источник: Минфин
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