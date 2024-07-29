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29 июля 2024, 16:15 Читати українською

Diia.City United выступает против повышения налогов

Союз Diia.City United выступает против повышения налогов с оборота компаний и доходов физлиц и призывает правительство обработать другие источники поступлений в бюджет. Об этом говорится в релизе союза.

Союз Diia.
Фото:depositphotos

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Позиция союза

«Выступаем против необоснованного поднятия налогов с оборота (дохода) компаний и доходов физлиц и призывает правительство обработать другие источники поступлений в бюджет исходя из следующего», — говорится в сообщении.

Да, союз считает, что такие изменения приведут к увеличению теневой экономики и оттоку бизнеса из Украины.

Вместо повышения налогов Diia.City United призывает правительство сосредоточиться на детенизации экономики, реформировании налоговой и таможенной служб, сокращении расходов государственного бюджета и борьбе с теневыми секторами.

Читайте: Повышение налогов для упрощенцев и прочее: как изменят налоги и есть ли альтернатива

Союз также напоминает, что государство взяло на себя обязательство по стабильности налогового режима для технобизнеса Дія.City, и повышение налогов будет противоречить этим обязательствам.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 3

+
+29
bonv
bonv
29 июля 2024, 16:35
#
Голосували по приколу і гірше ж точно не буде — тепер пожинайте наслідки.
+
0
milon
milon
29 июля 2024, 18:05
#
«это все пукин виноват, если бы не он то мы бы жили на уровне Швейцарии»
+
0
Genna Smatko
Genna Smatko
29 июля 2024, 21:26
#
Я б взагалі бізнеса позакривав хай в бюджеті сосуть лапу.
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