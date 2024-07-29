Союз Diia.City United выступает против повышения налогов с оборота компаний и доходов физлиц и призывает правительство обработать другие источники поступлений в бюджет. Об этом говорится в релизе союза.

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Позиция союза

«Выступаем против необоснованного поднятия налогов с оборота (дохода) компаний и доходов физлиц и призывает правительство обработать другие источники поступлений в бюджет исходя из следующего», — говорится в сообщении.

Да, союз считает, что такие изменения приведут к увеличению теневой экономики и оттоку бизнеса из Украины.

Вместо повышения налогов Diia.City United призывает правительство сосредоточиться на детенизации экономики, реформировании налоговой и таможенной служб, сокращении расходов государственного бюджета и борьбе с теневыми секторами.

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Союз также напоминает, что государство взяло на себя обязательство по стабильности налогового режима для технобизнеса Дія.City, и повышение налогов будет противоречить этим обязательствам.