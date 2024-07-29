Цены на нефть вырастают на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке

Цены на нефть выросли на опасениях расширения конфликта на Ближнем Востоке после ракетного удара по оккупированным Израилем Голанским высотам. Об этом сообщает Reuters.

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Рост цен

Фьючерсы на нефть марки Brent подорожали на 40 центов, или на 0,5%, до 81,53 долл. за баррель. Фьючерсы на американскую нефть марки West Texas Intermediate (WTI) выросли на 34 цента, или на 0,4%, до 77,50 долл. за баррель.

На прошлой неделе Brent потеряла 1,8%, а WTI упала на 3,7% из-за падения спроса со стороны Китая и надежды на заключение соглашения о прекращении огня в Газе.

Эскалация

В воскресенье кабинет безопасности Израиля уполномочил правительство премьер-министра Биньямина Нетаньяху принять решение о «способе и времени» ответа на субботний ракетный обстрел Голанских высот, в результате которого погибли 12 подростков и детей.

Поддерживаемая Ираном «Хезболла» отрицает ответственность за это нападение, самое смертоносное в Израиле или на аннексированной Израилем территории с момента нападения палестинской боевой группировки ХАМАС 7 октября, повлекшее войну в Газе.