Минэкономики запускает платформу «Пульс» для обратной связи от бизнеса

Министерство экономики объявило о запуске бета-тестирования онлайн-платформы для сбора отклика от бизнеса о взаимодействии с государством «Пульс». Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

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Что известно о платформе

Цель платформы — создать единый цифровой инструмент для прозрачных отношений между государством и бизнесом для повышения качества государственных услуг.

Каждый предприниматель сможет поставить оценку услугам, предоставляемым государством. На этапе бета-тестирования можно оценить 22 госоргана, постепенно их количество будет увеличиваться.

«Благодаря этому инструменту можно будет увидеть объективную измерительную картину качества госуслуг и эффективнее и быстрее реагировать на проблемы предпринимателей. Например, обратились в налоговую, ЦНАП или другие органы и недовольны качеством услуг, тогда можно оставить отзыв на Пульсе. Заявку примут в работу», чтобы исправить проблему, а предприниматель получит ответ относительно своего запроса в онлайн-кабинете.

По ее словам, отклик от бизнеса оцифруют и на его основе будет сформирован так называемый Entrepreneur Satisfaction Score — Индекс удовлетворенности предпринимателей.

Министерство планирует интегрировать «Пульс» в большинство государственных услуг, чтобы была возможность предоставить мгновенную оценку большинству государственных сервисов.

Как будет работать Пульс

Система состоит из трех компонентов — дашборда, информационного окна и личного кабинета:

1. Дашборд — информационная панель для принятия управленческих решений с ключевыми показателями, которая позволит быстро оценить состояние удовлетворенности государственными услугами в удобном для анализа и восприятия формате. Дашборды с оценками бизнеса и динамикой обращений публичны.

2. В информационном окне для отклика предприниматели могут оставить отзыв о взаимодействии с государственными органами и сообщить о проблеме, если она возникла. Для этого нужно авторизоваться — электронной подписью, через банк ID или «Дия. Подпись».

После этого предпринимателю предложат заполнить две формы для оценки государственных услуг по выбору — короткую и длинную:

Короткая — для оценки базовых критериев (условия открытия/закрытия бизнеса, отсутствие незаконных проверок, а также еще восемь показателей) и оценки государственного органа, с которым имели дело. Эти данные будут использованы для дальнейшего обобщения проблематики и приоритизации решения наиболее важных вопросов.

Долгая — предполагает возможность более конкретно поделиться опытом и указать, какой орган власти и личности препятствовали предпринимательской деятельности. Эта форма прорабатывается иначе. Она может быть направлена либо в Правительственный контактный центр, где обрабатывается как обращение гражданина, либо в сложных случаях — в Совет бизнес-омбудсмена, если вопросы относятся к его компетенциям.

3. Личный кабинет. После заполнения формы предприниматель сможет отслеживать статус ее рассмотрения в личном кабинете — от момента формирования заявки до ответа представителя государства. Когда получит ответ, будет возможность оценить весь процесс обработки обращения от 1 до 10.

Как отметили в Минэкономики, «Пульс» является частью политики «Сделано в Украине».