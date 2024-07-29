Минэкономики запускает платформу «Пульс» для обратной связи от бизнеса

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
Страхование жилья от шахедов
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Новости криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаСтрахование жилья от шахедовКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобиржНовости криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаСтрахование жилья от шахедовКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобиржНовости криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

29 июля 2024, 11:37 Читати українською

Минэкономики запускает платформу «Пульс» для обратной связи от бизнеса

Министерство экономики объявило о запуске бета-тестирования онлайн-платформы для сбора отклика от бизнеса о взаимодействии с государством «Пульс». Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

Министерство экономики объявило о запуске бета-тестирования онлайн-платформы для сбора отклика от бизнеса о взаимодействии с государством «Пульс».

►Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Что известно о платформе

Цель платформы — создать единый цифровой инструмент для прозрачных отношений между государством и бизнесом для повышения качества государственных услуг.

Каждый предприниматель сможет поставить оценку услугам, предоставляемым государством. На этапе бета-тестирования можно оценить 22 госоргана, постепенно их количество будет увеличиваться.

«Благодаря этому инструменту можно будет увидеть объективную измерительную картину качества госуслуг и эффективнее и быстрее реагировать на проблемы предпринимателей. Например, обратились в налоговую, ЦНАП или другие органы и недовольны качеством услуг, тогда можно оставить отзыв на Пульсе. Заявку примут в работу», чтобы исправить проблему, а предприниматель получит ответ относительно своего запроса в онлайн-кабинете.

По ее словам, отклик от бизнеса оцифруют и на его основе будет сформирован так называемый Entrepreneur Satisfaction Score — Индекс удовлетворенности предпринимателей.

Министерство планирует интегрировать «Пульс» в большинство государственных услуг, чтобы была возможность предоставить мгновенную оценку большинству государственных сервисов.

Как будет работать Пульс

Система состоит из трех компонентов — дашборда, информационного окна и личного кабинета:

1. Дашборд — информационная панель для принятия управленческих решений с ключевыми показателями, которая позволит быстро оценить состояние удовлетворенности государственными услугами в удобном для анализа и восприятия формате. Дашборды с оценками бизнеса и динамикой обращений публичны.

2. В информационном окне для отклика предприниматели могут оставить отзыв о взаимодействии с государственными органами и сообщить о проблеме, если она возникла. Для этого нужно авторизоваться — электронной подписью, через банк ID или «Дия. Подпись».

После этого предпринимателю предложат заполнить две формы для оценки государственных услуг по выбору — короткую и длинную:

Короткая — для оценки базовых критериев (условия открытия/закрытия бизнеса, отсутствие незаконных проверок, а также еще восемь показателей) и оценки государственного органа, с которым имели дело. Эти данные будут использованы для дальнейшего обобщения проблематики и приоритизации решения наиболее важных вопросов.

Долгая — предполагает возможность более конкретно поделиться опытом и указать, какой орган власти и личности препятствовали предпринимательской деятельности. Эта форма прорабатывается иначе. Она может быть направлена либо в Правительственный контактный центр, где обрабатывается как обращение гражданина, либо в сложных случаях — в Совет бизнес-омбудсмена, если вопросы относятся к его компетенциям.

3. Личный кабинет. После заполнения формы предприниматель сможет отслеживать статус ее рассмотрения в личном кабинете — от момента формирования заявки до ответа представителя государства. Когда получит ответ, будет возможность оценить весь процесс обработки обращения от 1 до 10.

Как отметили в Минэкономики, «Пульс» является частью политики «Сделано в Украине».

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 1

+
+42
bonv
bonv
29 июля 2024, 12:01
#
Задрали вже зі своїми платформами і пустими ідеями…
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами