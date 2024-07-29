Биткоин приближается к $70 тыс на фоне большой конференции в США

В Соединенных Штатах состоялась Bitcoin Conference 2024, на которой выступил с поддержкой криптосообщества Дональд Трамп. Первая криптовалюта на выходных выросла и достигла почти $70 тыс.

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Рост BTC

Биткоин с 25 июля вырос с $64 тыс. до $69 710 тыс. За последние сутки рост составляет более 3%.

Что сказал Трамп

Выступая на конференции, Дональд Трамп заявил, что сделает США «всемирным центром криптовалют», пообещав избирателям значительное смягчение регулирования.

«Если мы не примем технологию криптовалют и биткоинов, это сделает Китай, другие страны. Они будут доминировать, а мы не можем позволить Китаю доминировать. Они и так добились слишком большого прогресса», — сказал Трамп.

Он также предлагает создать президентский консультативный совет по вопросам криптовалют и национальный «запас» биткоинов, используя криптовалюту, которой сейчас владеет правительство США, и которая была изъята в результате действий правоохранительных органов.

Смена риторики

В криптосообществе воспринимают Трампа как «спасителя» индустрии, хотя сам Трамп раньше называл криптовалюту аферой. Во время президентской гонки 2024 года он кардинально изменил риторику, с надеждой на голоса людей, которые видят в криптовалюте перспективы.