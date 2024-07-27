Эксперты советуют продавать акции Tesla: «мало поводов для энтузиазма»

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
Страхование жилья от шахедов
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Новости криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаСтрахование жилья от шахедовКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобиржНовости криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаСтрахование жилья от шахедовКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобиржНовости криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

27 июля 2024, 13:14 Читати українською

Эксперты советуют продавать акции Tesla: «мало поводов для энтузиазма»

Аналитики Philip Securities советуют продавать акции Tesla, поскольку у компании мало поводов для энтузиазма после ее последнего квартального отчета о прибыли. Аналитики установили ценовой ориентир для TSLA на уровне $135, что предполагает потенциальное снижение почти на 40% по сравнению с текущими ценами. Об этом сообщает investing.com.

Аналитики Philip Securities советуют продавать акции Tesla, поскольку у компании мало поводов для энтузиазма после ее последнего квартального отчета о прибыли.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Снижение рейтинга связано с несколькими существенными проблемами, включая более низкие, чем ожидалось, поставки автомобилей и снижение цен, сокращение прибыли в автомобильном секторе, а также «ограниченное обсуждение» руководством Tesla краткосрочных проблем.

Поставки электромобилей Tesla выросли на 15 % по сравнению с предыдущим кварталом, что можно объяснить шестым кварталом подряд снижением цен на электромобили и благоприятными условиями финансирования. Тем не менее по сравнению с тем же кварталом прошлого года поставки снизились на 5 %, что стало вторым подряд кварталом снижения по сравнению с предыдущим годом, что свидетельствует об устойчивом отсутствии высокого спроса.

Жесткая конкуренция, особенно в Китае, продолжает оставаться актуальной проблемой, а возможность сокращения налоговых льгот в соответствии с Законом о снижении инфляции в случае переизбрания бывшего президента Трампа также может негативно сказаться на спросе в США. Выручка от продаж автомобилей снизилась на 7% по сравнению с предыдущим годом.

Кроме того, постепенное наращивание производства Cybertruck и тарифы Евросоюза влияют на маржу прибыли Tesla в автомобильной отрасли — показатель, за которым пристально следят. Во втором квартале лидер по производству EV отчитался о марже в 14%, что не соответствует ожидаемым показателям.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 1

+
0
Kharakternyk
Kharakternyk
27 июля 2024, 13:19
#
Підтримую. Американці відмовляються від Тесл.
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 12 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами