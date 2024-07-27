Эксперты советуют продавать акции Tesla: «мало поводов для энтузиазма»

Аналитики Philip Securities советуют продавать акции Tesla, поскольку у компании мало поводов для энтузиазма после ее последнего квартального отчета о прибыли. Аналитики установили ценовой ориентир для TSLA на уровне $135, что предполагает потенциальное снижение почти на 40% по сравнению с текущими ценами. Об этом сообщает investing.com.

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Снижение рейтинга связано с несколькими существенными проблемами, включая более низкие, чем ожидалось, поставки автомобилей и снижение цен, сокращение прибыли в автомобильном секторе, а также «ограниченное обсуждение» руководством Tesla краткосрочных проблем.

Поставки электромобилей Tesla выросли на 15 % по сравнению с предыдущим кварталом, что можно объяснить шестым кварталом подряд снижением цен на электромобили и благоприятными условиями финансирования. Тем не менее по сравнению с тем же кварталом прошлого года поставки снизились на 5 %, что стало вторым подряд кварталом снижения по сравнению с предыдущим годом, что свидетельствует об устойчивом отсутствии высокого спроса.

Жесткая конкуренция, особенно в Китае, продолжает оставаться актуальной проблемой, а возможность сокращения налоговых льгот в соответствии с Законом о снижении инфляции в случае переизбрания бывшего президента Трампа также может негативно сказаться на спросе в США. Выручка от продаж автомобилей снизилась на 7% по сравнению с предыдущим годом.

Кроме того, постепенное наращивание производства Cybertruck и тарифы Евросоюза влияют на маржу прибыли Tesla в автомобильной отрасли — показатель, за которым пристально следят. Во втором квартале лидер по производству EV отчитался о марже в 14%, что не соответствует ожидаемым показателям.