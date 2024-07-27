Експерти радять продавати акції Tesla: «мало приводів для ентузіазму»

Аналітики Philip Securities радять продавати акції Tesla, оскільки компанія має мало приводів для ентузіазму після її останнього квартального звіту про прибуток. Аналітики встановили ціновий орієнтир для TSLA на рівні $135, що передбачає потенційне зниження майже на 40% порівняно з поточними цінами. Про це повідомляє investing.com.

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Зниження рейтингу пов'язане з декількома суттєвими проблемами, включаючи нижчі, ніж очікувалося, постачання автомобілів та зниження цін, скорочення прибутку в автомобільному секторі, а також «обмежене обговорення» керівництвом Tesla короткострокових проблем.

Постачання електромобілів Tesla зросло на 15 % порівняно з попереднім кварталом, що можна пояснити шостим кварталом поспіль зниженням цін на електромобілі та сприятливими умовами фінансування. Проте порівняно з тим самим кварталом минулого року постачання знизилися на 5%, що стало другим поспіль кварталом зниження порівняно з попереднім роком, що свідчить про стійку відсутність високого попиту.

Жорстка конкуренція, особливо в Китаї, продовжує залишатися актуальною проблемою, а можливість скорочення податкових пільг відповідно до Закону про зниження інфляції у разі переобрання колишнього президента Трампа також може негативно вплинути на попит у США. Виторг від продажу автомобілів знизився на 7% порівняно з попереднім роком.

Крім того, поступове нарощування виробництва Cybertruck та тарифи Євросоюзу впливають на маржу прибутку Tesla в автомобільній галузі — показник, за яким уважно стежать. У другому кварталі лідер з виробництва EV звітував про маржу в 14%, що не відповідає очікуваним показникам.