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25 июля 2024, 12:52 Читати українською

Revolut получил банковскую лицензию в Великобритании

Регулирующие органы Великобритании предоставили предварительную банковскую лицензию британскому финтех-проекту Revolut Ltd., соучредителем которого является украинец Влад Яценко. Это открывает компании путь к следующему этапу роста, пишет Forbes со ссылкой на Bloomberg.

Регулирующие органы Великобритании предоставили предварительную банковскую лицензию британскому финтех-проекту Revolut Ltd., соучредителем которого является украинец Влад Яценко.
Фото: depositphotos

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Что известно

Согласно заявлению Revolut, Управление пруденциального регулирования выдало разрешение с некоторыми ограничениями, что является обычным шагом для многих новых банков в Великобритании.

Полная лицензия вскоре позволит Revolut предоставлять овердрафты, кредиты и сберегательные продукты более 9 млн своих клиентов в Великобритании, присоединившись к таким банкам, как Monzo Bank Ltd., Starling Bank Ltd. и Atom Bank Plc, стремящихся бросить вызов традиционным банковским гигантам, таким как Barclays Plc и HSBC Holdings Plc.

Генеральный директор Revolut в Великобритании Франческа Карлези заявила, что это «значительный шаг вперед для Revolut» и его клиентов.

После получения лицензии счета клиентов Revolut будут подпадать под действие Программы компенсаций в сфере финансовых услуг Великобритании, защищающей клиентские депозиты на сумму до £85 000 ($109 500) в случае банкротства компании.

Напомним

В 2021-м Revolut стал самым дорогим стартапом Великобритании, привлекая $800 млн с оценкой в $33 млрд. Тот же год стал первым прибыльным для необанка — £26,3 млн.

Revolut впервые подала заявку на получение банковской лицензии в Великобритании в начале 2021 года, но долго не могла ее получить из-за одной из версий, это связано с корнями соучредителя Николая Сторонского. Его отец занимает высокий пост в российском «Газпроме», попавшем под санкции США. Это не причина задержки, сообщал Forbes соучредитель Revolut, украинец Влад Яценко.

По словам Сторонского, он отказался от российского гражданства, имеет британское, а из рф уехал 18 лет назад.

Revolut имеет полную банковскую лицензию ЕС в Литве с 2021 года, но Великобритания является крупнейшим рынком компании. Руководители отмечали, что лицензия позволит предоставлять банковские продукты, которые банк уже предоставляет в Европе.

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Источник: Минфин
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