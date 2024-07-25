АЗС «привязали» к резервуарам: поможет ли это собрать с них больше налогов

Кабмин внес в парламент законопроект № 11416, которым предлагает увеличить налоги для наполнения бюджета. Сколько придется платить АЗС после возможного увеличения налога на прибыль, рассказал Сергей Куюн. «Минфин» выбрал главное.

По факту речь идет о налогах на войну. Среди кучи предложений, есть одно очень неожиданное, которое касается исключительно АЗС. Речь идет о наведении порядка с уплатой налога на прибыль (НнП), с которым реально беда.

Суть проблемы

Этот налог очень тяжело администрировать. В отличие от НДС, движение которого налоговики видят онлайн (да и этим они не всегда могут пользоваться), для проверки полноты начисления и уплаты НнП необходимо проводить документальную проверку, на что нет ни времени, ни штата.

Следовательно, уплата налога на прибыль — это воля, совесть и мировоззрение собственника бизнеса. А это очень размытые ориентиры для тех, кто призван зарабатывать деньги. Многими вполне законными или полузаконными методами прибыль можно занизить, а с ней и налог. Приведу несколько примеров.

ОККО и WOG — ценовые лидеры, покупают и продают топливо по одинаковым ценам, у них одинаковые станции и т. д. Первая в 2023 году платила 250 тыс. грн налога на прибыль в месяц, вторая — 52 тыс. грн.

БРСМ и Avantage 7. Практически одинаковые минимальные цены на рынке. Первая платила 11 тыс. грн НнП из заправки в месяц, вторая — 83. Больше, чем WOG, который объективно зарабатывает больше за счет гораздо более высоких цен. Но не спешите аплодировать Avantage 7: даже при таких показателях ее новые станции стоимостью 1,5−2 млн долларов будут окупаться десятки лет (мы ведь и в это не верим, правда?). Объективно доходы намного больше, чем на бумаге.

Штырит следующее. В 1 квартале 2024 года расчетный размер НнП с литра топлива составлял 50 копеек (чистая маржа около 2,5 грн/л). Дисконты в любой сети составляют несколько гривен от стелы! Но смотрим на график и видим, что даже эти копейки господа-нефтетрейдеры не хотят платить в бюджет воюющей страны.

Как видим, общение «по-хорошему» не складывается. Действовать нужно решительно и жестко.

Что предлагают

Это назвали авансовой платой НнП, хотя по факту это невозвращаемый фиксированный абонемент. Независимо от финрезультатов на бумаге. Такой себе билет на рынок. Остается только задача рассчитать его стоимость.

Здесь проблема. Неизвестно откуда в правительстве возникла идея привязать стоимость абонемента к резервуарному парку АЗС. То есть чем больше у тебя емкостей, тем дороже. Но объем резервуаров не означает, что эта заправка зарабатывает много. Как и то, что у культуриста всегда хорошее здоровье. И наоборот.

И если идея авансовой уплаты НнП начала бродить по коридорам Минфина еще в прошлом году, то привязка к резервуарам стала новостью абсолютно для всех на рынке.

Но еще больше удивляет расчет этого платежа. Это объем резервуарного парка в кубометрах, умноженный на половину минимально установленной заработной платы. В среднем у АЗС 80 кубов хранения, минимальная зарплата сейчас 8 000 грн. То есть в среднем ежемесячно АЗС должна платить 320 тыс. грн.

Чтобы сильно не погружаться, скажу только, что это больше, чем платит ОККО, — 250 тыс. грн (в 2023 г.). (В компании мне уточнили, что в среднем по сети 115 кубов хранения, для них налог составит 460 тыс. грн/мес.).

Или по-другому: 70% украинских АЗС в 1 кв. текущего года не зарабатывали 320 тыс. грн. То есть с них хотят взять больше, чем у них физически есть. Конечно, они были и являются плохими мальчиками и девочками, но смертной казни точно не заслуживают.

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Расчет маржинальности и прибыльности АЗС показывает, что речь может идти о 80−150 тыс. грн НнП в месяц, в зависимости от реализации. Но привязка к реализации имеет свои риски, потому что бить чеки мимо кассы у нас умеют очень хорошо, а будут еще лучше.

Привязка к резервуарам — точно нет. Их еще начнут резать, чтобы снизить налог, а резервуары на АЗС нам нужны, чтобы не использовать нефтебазы. (На днях, кстати, произошла очередная мощная атака на топливную инфраструктуру).

Резюмируем: идея с авансовым платежом хорошая, но над механизмом нужно думать. Привлекать специалистов, участников рынка, все достаточно просто считается. Кроме увеличения сборов в бюджет, речь идет и об очищении рынка от разных маргиналов. Поэтому это должно быть интересно всем, кроме, конечно, последних…