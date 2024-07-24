Минфин - Курсы валют Украины

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24 июля 2024, 16:37 Читати українською

Резкие изменения и колебания на валютном рынке до конца года не ожидаются — Гетманцев

Украина сохраняет широкую финансовую поддержку партнеров, и поэтому резких колебаний на валютном рынке до конца года не ожидается. Такой прогноз дал председатель парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Данило Гетманцев.

Украина сохраняет широкую финансовую поддержку партнеров, и поэтому резких колебаний на валютном рынке до конца года не ожидается.
Фото: facebook.com/d.getmancev

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«Могу сказать относительно уверенно, что не ожидаю резких изменений и колебаний на валютном рынке до конца этого года», — отметил Гетманцев.

Ситуация остается контролируемой

Он пояснил, что ситуация на валютном рынке была и остается контролируемой благодаря поддержке партнеров и последовательным действиям НБУ.

«У нас есть достаточный уровень международных резервов», — отметил Гетманцев.

Дефицит платежного баланса на уровне $1,6 млрд за 5 месяцев текущего года был профинансирован за счет международных резервов, объем которых сейчас на 37% (+$10,3 млрд) больше, чем на начало войны, и достаточен для оплаты импорта (покрывает 4,9 месяца будущего импорта при рекомендованном минимуме — 3 месяца), выполнение всех валютных обязательств правительства/НБУ и поддержание курса в краткосрочной перспективе.

По его словам, правительство близко к завершению долговой реструктуризации по еврооблигациям, что даст экономию $11,4 млрд на обслуживании долга в течение следующих 3 лет, $22,75 млрд — до 2033 года.

«Имеем понимание привлечения всего необходимого внешнего финансирования в 2024 году», — добавил он.

В 2024 году по состоянию на сегодняшний день уже поступило $16 млрд международной помощи. До конца текущего года в бюджет должно поступить около $22 млрд от ЕС, США, МВФ и Ситового банка.

«После принятия политического решения кранами G7 о предоставлении $50 млрд финансового ресурса за счет доходов от российских суверенных активов, имеем большую уверенность в прохождении следующего бюджетного года», — заявил Гетманцев.

Украина остается в программе EFF, являющейся зонтиком для привлечения львиной доли внешнего финансирования до 2027 года.

«НБУ сохраняет относительно жесткую монетарную политику с сохранением высоких положительных реальных процентных ставок (в июле учетная ставка НБУ 13%, годовая потребительская инфляция — 4,8%) и соответственно привлекательности гривневых активов, что сдерживает переток гривневых ресурсов на валютный рынок. Плюс, при необходимости, регулятор может вернуться к усилению валютных ограничений для уменьшения давления на гривну», — отметил Гетманцев.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 5

+
+15
bonv
bonv
24 июля 2024, 16:58
#
До влади довіри НОЛЬ!
+
+15
bonv
bonv
24 июля 2024, 16:59
#
Визначений Конституцією п’ятирічний термін повноважень президента України Володимира Зеленського закінчився цієї весни.
Особливо до простроченої.
+
+15
milon
milon
24 июля 2024, 17:14
#
«Різкі зміни і коливання на валютному ринку до кінця року не очікуються» — так и запишем
+
+15
Vadim531
Vadim531
24 июля 2024, 17:17
#
Балаболы
+
0
Alligator22
Alligator22
24 июля 2024, 18:09
#
Забув клоунський ніс для фотки одягнути
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