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24 июля 2024, 16:15 Читати українською

Цены на кофе продолжат расти — Bloomberg

Цены на кофе продолжают расти, поскольку проблемы со снабжением из Вьетнама и Бразилии продолжают серьезно влиять на рынок. Об этом пишет Bloomberg.

Цены на кофе продолжают расти, поскольку проблемы со снабжением из Вьетнама и Бразилии продолжают серьезно влиять на рынок.

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Зерна арабики, которые предпочитают кофейные сети, да и более бюджетный сорт робусты, резко выросли в цене из-за серьезных перебоев с поставками из Вьетнама и Бразилии.

По всей цепочке поставок продавцы повышают цены и отказываются от скидок, чтобы защитить свою маржу, и многие предупреждают о дальнейшем росте цен.

Цены на зерна робусты, используемые для приготовления растворимого кофе, взлетели до самого высокого уровня с 1970-х годов. Высококачественные зерна арабики в начале этого месяца были самыми дорогими за последние два года.

Отчасти этот рост связан с плохой погодой: засуха во Вьетнаме, являющемся мощным производителем робусты, ставят мир на путь дефицита четвертый год подряд, тогда как сухая погода в Бразилии привела к сокращению урожая арабики, поскольку поврежденные деревья дают меньшие бобы.

Источник: Минфин
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Комментарии - 2

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0
Qwerty1999
Qwerty1999
24 июля 2024, 16:18
#
Как вариант, надо затариться кофе,
чтобы хватило до следующего урожая…
+
0
bonv
bonv
24 июля 2024, 17:37
#
Пили і будемо пити:)
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