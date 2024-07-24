Цены на кофе продолжат расти — Bloomberg

Цены на кофе продолжают расти, поскольку проблемы со снабжением из Вьетнама и Бразилии продолжают серьезно влиять на рынок. Об этом пишет Bloomberg.

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Зерна арабики, которые предпочитают кофейные сети, да и более бюджетный сорт робусты, резко выросли в цене из-за серьезных перебоев с поставками из Вьетнама и Бразилии.

По всей цепочке поставок продавцы повышают цены и отказываются от скидок, чтобы защитить свою маржу, и многие предупреждают о дальнейшем росте цен.

Цены на зерна робусты, используемые для приготовления растворимого кофе, взлетели до самого высокого уровня с 1970-х годов. Высококачественные зерна арабики в начале этого месяца были самыми дорогими за последние два года.

Отчасти этот рост связан с плохой погодой: засуха во Вьетнаме, являющемся мощным производителем робусты, ставят мир на путь дефицита четвертый год подряд, тогда как сухая погода в Бразилии привела к сокращению урожая арабики, поскольку поврежденные деревья дают меньшие бобы.