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24 июля 2024, 15:30 Читати українською

Будем ли зимой со светом: какие выводы можно сделать из недавних блекаутов

Закончилась аномальная жара и температурные рекорды. Будет ли дальше легче, рассказал эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук. «Минфин» выбрал главное.

Закончилась аномальная жара и температурные рекорды.

Сейчас выходят на финишную прямую ремонты блоков АЭС. Будут включаться в работу небольшие, но важные мощности тепловой генерации. Словом, жизнь налаживается, света будет больше уже в августе, сентябре-октябре — «Укрэнерго» и Минэнерго это подтверждают.

Но нет — обманчивое спокойствие будет длиться недолго. Дальше легче не будет. А потому лучше просто сделать выводы из летнего энергокризиса-2024.

1. Энергосистема Украины демонстрирует свою жизнеспособность, но уже не может гарантировать стабильные поставки электроэнергии потребителям. Ни летом, ни зимой. И особенно в периоды жары или морозов. Длиться этот период может существенно больше 5 лет.

2. «Укрэнерго» и Минэнерго тихонько пережили свой технический каминг-аут. Только через год министр Галущенко признал, что ремонт подстанций «Укрэнерго» в 2023 году не был завершен, значительная часть из них остается в состоянии оперативного ремонта.

Министр прямо говорит, что в Украине есть сети ограничений, поэтому весь объем производимой электроэнергии невозможно передать потребителям. То есть объемы электроэнергии есть, а получить ее потребитель не может.

Более 10 подстанций «Укрэнерго» и дальше нуждаются в капитальном ремонте, а международные партнеры денег не дают, в бюджете тоже денег нет. Хотя, конечно, у Минэнерго и «Укрэнерго» всегда виновны ракетные удары.

3. Хватит ли электроэнергии зимой, когда будут завершены все ремонты? — Нет, конечно. В летний пик погоды и ремонтов дефицит в энергосистеме достигал 4−5 ГВт. Все, что могла выработать энергосистема, — это 8−9 ГВт при необходимых объемах в 13 ГВт.

Поэтому, мнения от представителей «Укрэнерго», что дефицит летом был всего 1,5 ГВт или максимум 2,5 ГВт, — это «такое». Даже при дефиците в 2,5 ГВт ограничение электроэнергии в критических регионах не составляло бы свыше примерно 6 часов в сутки.

Поэтому пусть «Укрэнерго» продолжает рисовать красивую картинку. Но это не поможет зимой. Даже когда будет суперкартинка: пусть будут работать 8−9 блоков АЭС, отремонтированы 2000 МВт тепловой генерации, 1000 МВт гидрогенерации и будет теплая зима.

В целом зимой в энергосистеме будет гарантированных 11 ГВт мощностей. А нужно будет в мороз и холод или сезонное критическое энергопотребление 15−16 ГВт. Поэтому снова будет дефицит 4−5 ГВт. Однако из-за особенностей функционирования энергосистемы зимой отключений будет, скорее всего, больше.

4. Давайте также о позиции региональных облэнерго, которые решили не ограничивать своих потребителей. Самый известный пример — Житомироблэнерго. Сразу важный нюанс. Лимиты для облэнерго выделяет «Укрэнерго» и, насколько известно, за пределы лимитов облэнерго не выходили. Да и лимиты, по сути, вне закона и не стоят выше обязательств облэнерго стабильно и надежно передавать электроэнергию потребителям. Проверка, конечно, все покажет. Но любой суд встанет на сторону облэнерго. Да, безусловно, вопрос «справедливости» сейчас перевешивает любой суд.

Читайте также: Осень пройдем с малейшими отключениями, если не будет новых разрушений

Итак, примерный режим работы энергосистемы зимой украинцы увидели.

Отключения света будут, аварийные отключения блоков будут, недовольство людей будет.

Зато правительство, Минэнерго, «Укрэнерго» скажут классическую фразу «а мы говорили…», снимут с себя ответственность, потому что «предупредили людей» и «создали украинцам» условия для покупки генераторов, солнечных батарей, аккумуляторов или тепловых насосов.

Источник: Минфин
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Комментарии - 3

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0
xapyga
xapyga
24 июля 2024, 16:26
#
Чи теплових насосів

серьезно? Тепловой насос хоть и экономная штука, но работает она на электричестве. Да можно по рассуждать о бурение скважин, резервуаров воды, но…
Для Украины обычно тепловой насос это переделанный умельцами кондиционер, с чуть меньшим кпд чем обычный тепловой насос. И то и то работают на электричестве.
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gorobezus
gorobezus
24 июля 2024, 16:52
#
Кто там поднял акциз на горючку недавно?
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0
Prya
Prya
24 июля 2024, 18:09
#
Я так понимаю, это ещё не победа
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