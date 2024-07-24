Будем ли зимой со светом: какие выводы можно сделать из недавних блекаутов

Закончилась аномальная жара и температурные рекорды. Будет ли дальше легче, рассказал эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук. «Минфин» выбрал главное.

Сейчас выходят на финишную прямую ремонты блоков АЭС. Будут включаться в работу небольшие, но важные мощности тепловой генерации. Словом, жизнь налаживается, света будет больше уже в августе, сентябре-октябре — «Укрэнерго» и Минэнерго это подтверждают.

Но нет — обманчивое спокойствие будет длиться недолго. Дальше легче не будет. А потому лучше просто сделать выводы из летнего энергокризиса-2024.

1. Энергосистема Украины демонстрирует свою жизнеспособность, но уже не может гарантировать стабильные поставки электроэнергии потребителям. Ни летом, ни зимой. И особенно в периоды жары или морозов. Длиться этот период может существенно больше 5 лет.

2. «Укрэнерго» и Минэнерго тихонько пережили свой технический каминг-аут. Только через год министр Галущенко признал, что ремонт подстанций «Укрэнерго» в 2023 году не был завершен, значительная часть из них остается в состоянии оперативного ремонта.

Министр прямо говорит, что в Украине есть сети ограничений, поэтому весь объем производимой электроэнергии невозможно передать потребителям. То есть объемы электроэнергии есть, а получить ее потребитель не может.

Более 10 подстанций «Укрэнерго» и дальше нуждаются в капитальном ремонте, а международные партнеры денег не дают, в бюджете тоже денег нет. Хотя, конечно, у Минэнерго и «Укрэнерго» всегда виновны ракетные удары.

3. Хватит ли электроэнергии зимой, когда будут завершены все ремонты? — Нет, конечно. В летний пик погоды и ремонтов дефицит в энергосистеме достигал 4−5 ГВт. Все, что могла выработать энергосистема, — это 8−9 ГВт при необходимых объемах в 13 ГВт.

Поэтому, мнения от представителей «Укрэнерго», что дефицит летом был всего 1,5 ГВт или максимум 2,5 ГВт, — это «такое». Даже при дефиците в 2,5 ГВт ограничение электроэнергии в критических регионах не составляло бы свыше примерно 6 часов в сутки.

Поэтому пусть «Укрэнерго» продолжает рисовать красивую картинку. Но это не поможет зимой. Даже когда будет суперкартинка: пусть будут работать 8−9 блоков АЭС, отремонтированы 2000 МВт тепловой генерации, 1000 МВт гидрогенерации и будет теплая зима.

В целом зимой в энергосистеме будет гарантированных 11 ГВт мощностей. А нужно будет в мороз и холод или сезонное критическое энергопотребление 15−16 ГВт. Поэтому снова будет дефицит 4−5 ГВт. Однако из-за особенностей функционирования энергосистемы зимой отключений будет, скорее всего, больше.

4. Давайте также о позиции региональных облэнерго, которые решили не ограничивать своих потребителей. Самый известный пример — Житомироблэнерго. Сразу важный нюанс. Лимиты для облэнерго выделяет «Укрэнерго» и, насколько известно, за пределы лимитов облэнерго не выходили. Да и лимиты, по сути, вне закона и не стоят выше обязательств облэнерго стабильно и надежно передавать электроэнергию потребителям. Проверка, конечно, все покажет. Но любой суд встанет на сторону облэнерго. Да, безусловно, вопрос «справедливости» сейчас перевешивает любой суд.

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Итак, примерный режим работы энергосистемы зимой украинцы увидели.

Отключения света будут, аварийные отключения блоков будут, недовольство людей будет.

Зато правительство, Минэнерго, «Укрэнерго» скажут классическую фразу «а мы говорили…», снимут с себя ответственность, потому что «предупредили людей» и «создали украинцам» условия для покупки генераторов, солнечных батарей, аккумуляторов или тепловых насосов.