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24 липня 2024, 15:30

Чи будемо взимку зі світлом: які висновки можна зробити з нещодавніх блекаутів

Завершилась аномальна спека та температурні рекорди. Чи буде далі легше, розповів експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук. «Мінфін» вибрав головне.

Завершилась аномальна спека і температурні рекорди.

Зараз виходять за фінішну пряму ремонти блоків АЕС. Включатимуться в роботу невеликі, але важливі потужності теплової генерації. Словом, життя налагоджується, світла буде більше вже у серпні, вересні-жовтні — «Укренерго» і Міненерго це підтверджують.

Але ні — оманливий спокій триватиме недовго. Далі легше не буде. А тому краще просто зробити висновки із літньої енергокризи-2024.

1. Енергосистема України демонструє свою життєздатність, але вже не може гарантувати стабільні поставки електроенергії споживачам. Ні влітку, ні взимку. І особливо у періоди спеки або морозів. Тривати цей період може суттєво більше 5 років.

2. «Укренерго» та Міненерго тихенько пережили свій технічний камінг-аут. Лише через рік міністр Галущенко визнав, що ремонти підстанцій «Укренерго» у 2023 році не були завершені, значна частина з них залишається в стані оперативного ремонту.

Міністр прямо каже, що в Україні є мережі обмеження, а тому увесь обсяг виробленої електроенергії неможливо передати споживачам. Тобто, обсяги електроенергії є, а отримати її споживач не може.

Понад 10 підстанцій «Укренерго» і далі потребують капітального ремонту, а міжнародні партнери грошей не дають, у бюджеті також грошей немає. Хоча, звичайно, у Міненерго й «Укренерго» цілком завжди вина лежить на ракетних ударах.

3. Чи вистачить електроенергії зимою, коли завершать всі ремонти? — Ні, звичайно. У літній пік погоди і ремонтів дефіцит в енергосистемі досягав до 4−5 ГВт. Все, що могла виробити енергосистема, — це 8−9 ГВт при необхідних обсягах у 13 ГВт.

Тому, думки від представників «Укренерго», що дефіцит влітку був всього 1,5 ГВт або максимум 2,5 ГВт, — це «такоє». Навіть при дефіциті у 2,5 ГВт обмеження електроенергії у критичних регіонах не становило б більше приблизно 6 годин на добу.

Тому нехай «Укренерго» продовжує далі малювати красиву картинку. Але це не допоможе зимою. Навіть коли буде суперкартинка: нехай працюватимуть 8−9 блоків АЕС, відремонтовані 2000 МВт теплової генерації, 1000 МВт гідрогенерації і буде тепла зима.

Загалом зимою енергосистема матиме гарантованих 11 ГВт потужностей. А потрібно буде у мороз і холод або сезонне критичне енергоспоживання 15−16 ГВт. Тому знову матимемо дефіцит 4−5 ГВт. Проте через особливості функціонування енергосистеми взимку відключень буде, наймовірніше, більше.

4. Давайте також про позицію регіональних обленерго, які вирішили не обмежувати своїх споживачів. Найвідоміший приклад — Житомиробленерго. Відразу важливий нюанс. Ліміти для обленерго виділяє «Укренерго», і, наскільки відомо, за межі лімітів обленерго не виходили. Та й ліміти, по суті, поза законом і не стоять вище зобов’язань обленерго стабільно і надійно передавати електроенергію споживачам. Перевірка, звичайно, все покаже. Але будь-який суд стане на сторону обленерго. Так, безумовно, питання «справедливості» зараз переважує будь-який суд.

Читайте також: Осінь пройдемо з найменшими відключеннями, якщо не буде нових руйнувань

Отже, приблизний режим роботи енергосистеми зимою українці побачили.

Відключення світла будуть, аварійні відключення блоків будуть, невдоволення людей будуть.

Натомість уряд, Міненерго, «Укренерго» скажуть класичну фразу «а ми казали…», знімуть із себе відповідальність, бо «попередили людей» і «створили українцям» умови для купівлі генераторів, сонячних батарей, акумуляторів чи теплових насосів.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

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xapyga
xapyga
24 липня 2024, 16:26
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Чи теплових насосів

серьезно? Тепловой насос хоть и экономная штука, но работает она на электричестве. Да можно по рассуждать о бурение скважин, резервуаров воды, но…
Для Украины обычно тепловой насос это переделанный умельцами кондиционер, с чуть меньшим кпд чем обычный тепловой насос. И то и то работают на электричестве.
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gorobezus
gorobezus
24 липня 2024, 16:52
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Кто там поднял акциз на горючку недавно?
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