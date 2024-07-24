Пргорама «єОселя»: Банк Кредит Днепр стал лидером по средней сумме выданных кредитов

За неполные два года работы программы льготного кредитования «еОселя» было выдано чуть более 11 тысяч кредитов на сумму свыше 17,6 млрд грн. Банк Кредит Днепр стал лидером по средней сумме выданных кредитов. Об этом сообщает Опендатабот.

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Объемы кредитования и средняя сумма кредита в этом году увеличилась. Если в прошлом году эта сумма составляла 1,5 миллионов гривен, то в этом году она выросла до 1,7 миллионов гривен.

Банк Кредит Днепр, присоединившийся к программе во втором квартале 2024 года, сразу стал лидером по средней сумме выданных кредитов — 2,54 миллиона гривен. За короткий период он выдал 37 кредитов на общую сумму 94 миллиона гривен. К сравнению, другие банки, например Укрэксимбанк и банк Глобус, за все время выдали только 43 и 46 кредитов соответственно.

Высокие средние суммы кредитов также наблюдаются в Укрэксимбанке (2,13 миллиона гривен), Сенс Банке (1,97 миллиона гривен) и Скай банке (1,94 миллиона гривен).

Наибольшую среднюю сумму кредита в 2024 году получают ученые — 1,83 миллиона гривен, а наименьшую — педагоги: 1,43 миллиона гривен.

Среди заемщиков больше кредитов выдано военнослужащим — 3 229 (29%) и полицейским — 2 433 (22%). В августе 2023 года программа льготной ипотеки стала доступна всем гражданам. С этого времени эта категория существенно выросла: с 16% в 2023 году до 25,5% в 2024 году.

Преимущественно украинцы берут ипотеку на вторичную недвижимость — сейчас это 72% или 7 992 одобренного кредита. На жилье от застройщика приходится четверть кредитов: 2803 кредита. На первичном рынке всего 3% или 370 ипотек.

Почти половина льготных ипотек выдана в Киеве и области: 18% (2057 кредитов) и 27% (3010 кредитов) соответственно. Также в лидеры попали Львовская (641 кредит), Одесская (541 кредит) и Винницкая (524 кредита) области.