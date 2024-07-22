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22 июля 2024, 18:44 Читати українською

На фоне падения гривны в Украине дорожает горючее

На прошлой неделе сети АЗС среднего ценового диапазона начали повышать цены на бензин и дизтопливо из-за девальвации гривны, в то же время крупнейшие игроки пока сохраняют ценники неизменными. Об этом пишет enkorr со ссылкой на данные мониторинга «Консалтинговой группы „А-95“».

На прошлой неделе сети АЗС среднего ценового диапазона начали повышать цены на бензин и дизтопливо из-за девальвации гривны, в то же время крупнейшие игроки пока сохраняют ценники неизменными.

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В результате средняя цена на бензин А-95 на украинских АЗС за неделю с 15 по 22 июля выросла на 0,05 грн — до 56,65 грн за литр, на А-95+ — на 0,08 грн (до 60,20) грн/л), а на дизтопливо — на 0,09 грн (до 52,91 грн/л).

При этом средняя цена на бензин марки А-95 в группе за последнюю неделю выросла на 0,06 грн — до 48,63 грн/л, на дизельное топливо — на 0,15 грн/л, до 45,63 грн/л.

Толчком для повышения цен эксперты топливного рынка называют увеличение стоимости импортного горючего из-за изменения валютного курса. Так, с 15 до вечера 22 июля курс доллара по отношению к гривне вырос на 0,24 грн/$, а с начала месяца — на 0,73 грн/$.

В розничных сетях больше всего цены выросли на бензин А-95. Сразу на 1 гривну за литр этот вид топлива подорожал в полтавских сетях BVS и «Автотранс», а также кировоградской «Рур групп» — до 56,99 грн/л, 56,98 грн/л и 56,49 грн/л соответственно.

На станциях KLO, Ovis, Chipo и «Маркет» цены на бензин выросли на 0,20−0,50 грн/л. Точечно пересмотрели цены в сетях Amic и VST.

Цены на дизтопливо больше выросли на заправках RLS (на 1 грн за литр — до 51,30 грн/л). На АЗС государственной «Укрнафты» дизель подорожал на 0,50 грн — до 52,99 грн/л. Кроме того, на 0,50−0,60 грн повысит цены сети Ovis, Green Wave и «Маркет».

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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+15
bonv
bonv
22 июля 2024, 19:48
#
Все дорожчає…
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