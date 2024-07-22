Законопроект о введении 15% налога при покупке авто опустошил автосалоны

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Автосалоны пустые

«Покупатели пытаются быстро приобрести те автомобили, которые есть в наличии, чтобы избежать уплаты дополнительных 15% нового налога. Но такой эффект будет не долгим, потому что потом продажи остановятся и вместо повышения наполнения бюджета, правительство получит падение», — считают в ВААИД.

К тому же даже 5% отчислений в Пенсионный фонд, которые и сейчас платят покупатели, будут под вопросом. Ибо нагрузка в 20% при покупке автомобиля — это уже большая сумма, к которой покупатели будут привыкать очень долго.

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Предыстория

18 июля Кабинет Министров одобрил законопроект об изменениях в Налоговый кодекс, который, в частности, предусматривает введение военного сбора в размере 15% стоимости авто.