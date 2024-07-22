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22 июля 2024, 14:57 Читати українською

Законопроект о введении 15% налога при покупке авто опустошил автосалоны

Авторынок Украины отреагировал на инициативу правительства по введению 15% военного сбора при покупке (первой регистрации авто). В минувшие выходные в автосалонах стремительно выросли продажи. Об этом в комментарии AUTO-Consulting рассказал генеральный директор Всеукраинской ассоциации автомобильных импортеров и дилеров (ВААИД) Олег Назаренко.

Авторынок Украины отреагировал на инициативу правительства по введению 15% военного сбора при покупке (первой регистрации авто).

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Автосалоны пустые

«Покупатели пытаются быстро приобрести те автомобили, которые есть в наличии, чтобы избежать уплаты дополнительных 15% нового налога. Но такой эффект будет не долгим, потому что потом продажи остановятся и вместо повышения наполнения бюджета, правительство получит падение», — считают в ВААИД.

К тому же даже 5% отчислений в Пенсионный фонд, которые и сейчас платят покупатели, будут под вопросом. Ибо нагрузка в 20% при покупке автомобиля — это уже большая сумма, к которой покупатели будут привыкать очень долго.

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Предыстория

18 июля Кабинет Министров одобрил законопроект об изменениях в Налоговый кодекс, который, в частности, предусматривает введение военного сбора в размере 15% стоимости авто.

Источник: Минфин
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Комментарии - 3

+
+15
tckgoblinu
tckgoblinu
22 июля 2024, 15:02
#
Welcome to Ukraine, b1tch :)
+
+41
Botanic
Botanic
22 июля 2024, 15:13
#
Та чого там давайте ще 50% збір на ТО, ремонт. Потім на гаджети, і так дійдемо до 200% на харчові продукти строки придатності яких не закінчився. У всіх повинно бути все б/у !))))
+
0
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
22 июля 2024, 16:23
#
А с «понтом», раньше просто идешь в салон «БМВ» или «ВАГ» и сразу покупаешь авто…
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